वेनेजुएला पर हमला करेगा अमेरिका? कैरेबियन सागर में भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, 5000 सैनिक और 75 जेट तैनात

वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन क्षेत्र में तैनात किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को नाटकीय रूप से बढ़ाते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप 'यूएसएस जेराल्ड फोर्ड' को लैटिन अमेरिका भेजने का आदेश दिया. यह कदम अब तक के किसी भी एंटी-नारकोटिक्स मिशन (मादक पदार्थ रोधी अभियान) से कहीं बड़ा माना जा रहा है और इसे वॉशिंगटन की अब तक की सबसे सशक्त सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.

यह तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसमें 8 अतिरिक्त युद्धपोत, 1 परमाणु पनडुब्बी और एफ-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं. विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में अमेरिकी इरादों को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है. डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाली वेनेजुएलाई सरकार पर लंबे समय से मादक पदार्थों के तस्करों को शरण देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है.

एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती क्या बोला पेंटागन?

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पर्नेल ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, 'यूएसएस साउथकॉम क्षेत्र में बढ़ी हुई अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से हमारी क्षमता में वृद्धि होगी ताकि हम उन अवैध गतिविधियों का पता लगा सकें, उन्हें रोक सकें और समाप्त कर सकें जो अमेरिका की सुरक्षा और पश्चिमी गोलार्ध की स्थिरता को खतरे में डालती हैं.' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर कब लैटिन अमेरिका पहुंचेगा. कुछ दिनों पहले तक ‘यूएस जेराल्ड फोर्ड’ यूरोप में जिब्राल्टर की खाड़ी से गुजर रहा था.

STATEMENT:



In support of the President’s directive to dismantle Transnational Criminal Organizations (TCOs) and counter narco-terrorism in defense of the Homeland, the Secretary of War has directed the Gerald R. Ford Carrier Strike Group and embarked carrier air wing to the U.S.… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 24, 2025

यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर 75 फाइटर जेट तैनात

2017 में कमीशन किया गया यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 5,000 से अधिक नाविक और 75 फाइटर जेट तैनात हैं. इस साल सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में कथित ड्रग जहाजों पर 10 हवाई हमले किए हैं, जिनमें करीब 40 लोग मारे गए. पेंटागन ने इन अभियानों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, लेकिन यह पुष्टि की है कि मारे गए कुछ लोग वेनेजुएला के थे. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बार-बार आरोप लगाया है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है.

वहीं वॉशिंगटन ने अगस्त में मादुरो की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को मिलने वाले इनाम को दोगुना करते हुए 5 करोड़ डॉलर कर दिया था. अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और अपराधी गिरोहों से संबंध के आरोप लगाए हैं, जिन्हें मादुरो खारिज करते हैं. उधर कोलंबिया के साथ भी अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. ट्रंप ने हाल ही में कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को 'ड्रग लीडर' और 'बुरा इंसान' कहकर संबोधित, जिस पर बोगोटा (कोलंबिया की राजधानी) ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

