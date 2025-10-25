scorecardresearch
 

Feedback

वेनेजुएला पर हमला करेगा अमेरिका? कैरेबियन सागर में भेजा एयरक्राफ्ट कैरियर, 5000 सैनिक और 75 जेट तैनात

अमेरिका का यह कदम न सिर्फ वेनेजुएला बल्कि पूरे लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव को और भड़का सकता है. कई जियो-पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसे ट्रंप प्रशासन की ताकत दिखाने की रणनीति मान रहे हैं.

Advertisement
X
वेनेजुएला से तनाव के बीच अमेरिका ने कैरेबियन सागर में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तैनात किया. (Photo: AP)
वेनेजुएला से तनाव के बीच अमेरिका ने कैरेबियन सागर में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड तैनात किया. (Photo: AP)

वेनेजुएला के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर कैरेबियन क्षेत्र में तैनात किया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को नाटकीय रूप से बढ़ाते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप 'यूएसएस जेराल्ड फोर्ड' को लैटिन अमेरिका भेजने का आदेश दिया. यह कदम अब तक के किसी भी एंटी-नारकोटिक्स मिशन (मादक पदार्थ रोधी अभियान) से कहीं बड़ा माना जा रहा है और इसे वॉशिंगटन की अब तक की सबसे सशक्त सैन्य कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है.

यह तैनाती डोनाल्ड ट्रंप की कैरेबियन क्षेत्र में सैन्य उपस्थिति बढ़ाने की योजना का हिस्सा है, जिसमें 8 अतिरिक्त युद्धपोत, 1 परमाणु पनडुब्बी और एफ-35 लड़ाकू विमान शामिल हैं. विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम क्षेत्र में अमेरिकी इरादों को लेकर चिंताएं बढ़ा सकता है. डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिकी प्रशासन लंबे समय से निकोलस मादुरो के नेतृत्व वाली वेनेजुएलाई सरकार पर लंबे समय से मादक पदार्थों के तस्करों को शरण देने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है.

यह भी पढ़ें: वेनेजुएला ने US को दी चेतावनी, कहा- किसी एक को छुआ तो दोनों पर असर पड़ेगा

सम्बंधित ख़बरें

sanctions on russia
ट्रंप के बैन के जवाब में पुतिन की धमकी, क्या फिर मंडराया न्यूक्लियर जंग का खतरा? 
जॉन किरियाकू ने दावा किया कि अमेरिका तानाशाहों के साथ काम करना पसंद करता है (File Photo: AP)
'मुशर्रफ ने US को सौंप दी थी परमाणु हथियारों की चाबी...', अमेरिका के पूर्व अफसर का खुलासा 
सीआईए के पूर्व अधिकारी जॉन किरियाकू ने दावा किया कि अमेरिका को लगा कि 2002 में पाकिस्तान और भारत के बीच जंग शुरू होगी (Photo: ITG)
'US को 2002 में लगा कि भारत-PAK के बीच युद्ध शुरू हो जाएगा...', पूर्व CIA अधिकारी का बड़ा खुलासा 
पीयूष गोयल ने कहा कि भारत दबाव में आकर फैसले नहीं लेता (Photo: PTI)
'यूरोप को छूट, तो भारत निशाने पर क्यों?', तेल के व्यापार पर बोले मंत्री पीयूष गोयल 
Piyush_Goyal_US_Deal
America संग ट्रेड डील पर भारत की दो टूक 

एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती क्या बोला पेंटागन?

पेंटागन के प्रवक्ता सीन पर्नेल ने X (पूर्व ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा, 'यूएसएस साउथकॉम क्षेत्र में बढ़ी हुई अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से हमारी क्षमता में वृद्धि होगी ताकि हम उन अवैध गतिविधियों का पता लगा सकें, उन्हें रोक सकें और समाप्त कर सकें जो अमेरिका की सुरक्षा और पश्चिमी गोलार्ध की स्थिरता को खतरे में डालती हैं.' हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि एयरक्राफ्ट कैरियर कब लैटिन अमेरिका पहुंचेगा. कुछ दिनों पहले तक ‘यूएस जेराल्ड फोर्ड’ यूरोप में जिब्राल्टर की खाड़ी से गुजर रहा था.

Advertisement

यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर 75 फाइटर जेट तैनात

2017 में कमीशन किया गया यूएसएस जेराल्ड फोर्ड अमेरिका का सबसे नया और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिस पर 5,000 से अधिक नाविक और 75 फाइटर जेट तैनात हैं. इस साल सितंबर की शुरुआत से अब तक अमेरिकी सेना ने कैरेबियन सागर में कथित ड्रग जहाजों पर 10 हवाई हमले किए हैं, जिनमें करीब 40 लोग मारे गए. पेंटागन ने इन अभियानों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है, लेकिन यह पुष्टि की है कि मारे गए कुछ लोग वेनेजुएला के थे. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बार-बार आरोप लगाया है कि अमेरिका उन्हें सत्ता से हटाने की साजिश रच रहा है.

यह भी पढ़ें: कैरिबियाई सागर में अमेरिका ने फिर किया हमला... ड्रग तस्करी कर रही शिप को बनाया निशाना, वेनेजुएला संग बढ़ा तनाव

वहीं वॉशिंगटन ने अगस्त में मादुरो की गिरफ्तारी में मददगार सूचना देने वाले को मिलने वाले इनाम को दोगुना करते हुए 5 करोड़ डॉलर कर दिया था. अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग ट्रैफिकिंग और अपराधी गिरोहों से संबंध के आरोप लगाए हैं, जिन्हें मादुरो खारिज करते हैं. उधर कोलंबिया के साथ भी अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए हैं. ट्रंप ने हाल ही में कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को 'ड्रग लीडर' और 'बुरा इंसान' कहकर संबोधित, जिस पर बोगोटा (कोलंबिया की राजधानी) ने कड़ी आपत्ति जताई थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Gopalganj Election
    करियर राशिफल
    Karakat Election
    आर्थिक राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Mahua Chunav
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025 Schedule
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    Raghopur Election
    Buxar Election
    Advertisement