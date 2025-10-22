scorecardresearch
 

वेनेजुएला ने US को दी चेतावनी, कहा- किसी एक को छुआ तो दोनों पर असर पड़ेगा

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कहा कि कोलंबिया के सैन्य बलों के एक अधिकारी ने उन्हें दो हफ्ते पहले पत्र लिखा था. अधिकारी ने लिखा था कि अगर वे वेनेजुएला को छूते हैं, तो समझिए कि वे कोलंबिया को छूते हैं. मादुरो ने कहा कि वे दिल से एक ही देश हैं.

वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कोलंबिया को वेनेजुएला को एक देश बताया. (Photo: Reuters)
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अमेरिका को धमकी दी है. उन्होंने कहा है, "अगर ट्रंप ने कोलंबिया को छुआ, तो समझिए उन्होंने वेनेजुएला को छुआ." मादुरो ने कोलंबिया का बचाव ट्रंप की धमकियों के बीच किया है. राष्ट्रपति मादुरो ने दोनों देशों को एक ही देश बताते हुए कहा है कि कोलंबिया जानता है कि वेनेजुएला और कोलंबिया एक हैं. 

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो ने कोलंबिया का बचाव अमेरिकी धमकियों के बीच किया. उन्होंने कहा कि वेनेजुएला और कोलंबिया एक हैं. उन्होंने साफ तौर से कहा, "कोलंबिया जानता है कि हम एक हैं. और जो कुछ कोलंबिया के साथ होता है, वह वेनेजुएला के साथ होता है. और जो कुछ वेनेजुएला के साथ होता है, वह कोलंबिया के साथ होता है."

मादुरो ने अपने बयान को मजबूत करने के लिए कोलंबियाई सैन्य बलों के एक अधिकारी के पत्र का हवाला दिया. उन्होंने बताया कि दो हफ्ते पहले अधिकारी ने उन्हें लिखा था, "अगर वे वेनेजुएला को छूते हैं, तो वे कोलंबिया को छूते हैं." मादुरो ने जोर देकर कहा कि वे एक सिंगल देश, दिल से हैं.

'अमेरिकी हमले न्यायिक हत्याओं के समान...'

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का कहना है कि अंतरराष्ट्री जलक्षेत्र में वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले 'न्यायिक हत्याओं' के जैसे हैं. संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक समूह ने मंगलवार को कहा कि अंतरराष्ट्री जलक्षेत्र में वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले एक खतरनाक बढ़ोतरी हैं और न्यायिक हत्याओं के समान हैं.

हाल के महीनों में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैरिबियन में करीब छह संदिग्ध ड्रग जहाजों पर हमले का आदेश दिया है, जिसमें कम से कम 27 लोग मारे गए हैं.

'हम दबाव के आगे नहीं झुकेंगे...'

कुछ दिन पहले भी नौसेना निर्माण को लेकर वेनेजुएला ने अमेरिका को चेताया था.  वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने कहा था कि उनका देश अमेरिका से सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उनकी सरकार बाहरी दबाव के आगे नहीं झुकेगी. कराकस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मादुरो ने वॉशिंगटन पर दक्षिण अमेरिका में आक्रामक सैन्य तैनाती के ज़रिए तनाव बढ़ाने का आरोप लगाया.

यह भी पढ़ें: कैरिबियाई सागर में अमेरिका ने फिर किया हमला... ड्रग तस्करी कर रही शिप को बनाया निशाना, वेनेजुएला संग बढ़ा तनाव

मादुरो ने कहा कि दक्षिणी कैरिबियन और आस-पास के जलक्षेत्रों में अमेरिकी नौसेना की तैनाती इस क्षेत्र के लिए एक सदी में सबसे गंभीर चुनौती है. मादुरो ने पत्रकारों से कहा, "वेनेज़ुएला पिछले 100 साल में हमारे महाद्वीप पर देखे गए सबसे बड़े खतरे का सामना कर रहा है. ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई."

वेनेज़ुएला के नेता ने आरोप लगाया कि "1200 मिसाइलों से लैस आठ अमेरिकी युद्धपोत वेनेज़ुएला के जलक्षेत्र के पास तैनात हैं, और इसे पूरी तरह से आपराधिक और ख़तरनाक ख़तरा बताया.

