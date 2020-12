भारतवंशी गीतांजलि राव ने जीता पहला TIME अवॉर्ड, बनीं 'किड ऑफ द ईयर'

टाइम मैगजीन ने पहली बार किसी बच्चे को 'किड ऑफ द ईयर' के खिताब से नवाजा है और भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक गीतांजलि राव को 2020 के लिए किड ऑफ द ईयर चुना गया है. एक उभरती वैज्ञानिक और खोजकर्ता के तौर पर पहचान बनाने वाली पंद्रह साल की गीतांजलि ने करीब पांच हजार बच्चों को पछाड़ते हुए यह खिताब हासिल किया है.

साइबर बुलिंग से निपटने के लिए एक ऐप तैयार करने से लेकर गीतांजलि अब पानी की शुद्धता जांचने की दिशा में तकनीक के इस्तेमाल पर काम कर रही हैं. साथ ही उनके सपनों को पंख लगना अभी बाकी है. टाइम के लिए अकेडमी अवॉर्ड विजेता एंजेलिना जोली ने गीतांजलि का जूम पर इंटरव्यू किया. हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जोली संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की विशेष दूत भी हैं.

साइबर बुलिंग रोकने के लिए की गई खोज के बारे में बताते हुए गीतांजलि ने कहा कि ये एक तरह की सर्विस है, जिसका नाम Kindly है. ये एक ऐप और क्रोम एक्सटेंशन है, जो शुरुआत में ही साइबर बुलिंग को पकड़ सकता है. ऐसा करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है. उन्होंने कहा कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी डिवाइस बनाकर दुनिया की समस्याएं सुलझाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि अब मैं औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहती हूं.

