VIDEO: हाफिज सईद के बेटे में दिखा भारत का खौफ, बोले- मोदी मेरे पिता को...

🚨 Direct Threat To PM Of India



"Modi Agar Tu Pani Band Karega ... Toh Hum Teri Sans Band Karenge " : Talha Saeed son of UN designated terrorist Hafiz Saeed



"Modi Agar Tu Pani Band Karega ... Insha'Allah Toh Hum Teri Sans Band Karenge, In Dariya'on Mei Khoon Bahega" : Hafiz… pic.twitter.com/J8uLQ9IcHn