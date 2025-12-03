कनाडा में बनना है टीचर, कितनी मिलेगी सैलेरी, क्या होगा प्रोसेस? जानें हर सवाल का जवाब

कनाडा के कई प्रांतों और क्षेत्रों में सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स की मांग बहुत बढ़ गई है. जैसे-जैसे अनुभवी टीचर रिटायर होते जा रहे हैं और छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे-वैसे स्कूल बोर्डों को टीचर्स की कमी का सामना करना पड़ रहा है. यह कमी खासकर साइंस, मैथ्स और फ्रेंच जैसे सब्जेक्ट में ज्यादा है. ग्रामीण और उत्तरी समुदायों में यह कमी और भी ज्यादा है.

इस कमी को पूरा करने के लिए, इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा (IRCC) ने एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम के तहत अपनी केटेगरी बेस्ड चयन प्रक्रिया में सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स को शामिल किया है. इससे योग्य शिक्षक PR (Permanent Residence) के लिए आवेदन (ITA) भी आसानी से कर सकते हैं. सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स के लिए राष्ट्रीय व्यवसाय वर्गीकरण (NOC) कोड NOC 41220 है. यह कोड उन टीचर्स को कवर करता है जो आमतौर पर 7वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को पढ़ाते हैं.

कनाडा में टीचर बनने के लिए क्या करना होगा?

स्टेप 1: मूलभूत योग्यताओं की जांच

आपके पास पिछले दस सालों में किसी सेकेंडरी स्कूल में कम से कम एक साल का फुलटाइम टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए. इसके साथ ही शिक्षा या संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएट डिग्री और भाषा पर अच्छी पकड़ (अंग्रेज़ी या फ्रेंच) होना जरूरी है.

स्टेप 2: शैक्षणिक प्रमाणन (ECA) प्राप्त करें

अगर आपकी पढ़ाई कनाडा के बाहर हुई है, तो आपको इसे कनाडाई डिग्री के बराबर साबित करने के लिए एजुकेशनल क्रेडेंशियल मूल्यांकन (ECA) करवाना होगा. कनाडा सरकार ने कुछ विशेष एजेंसियों को ECA के लिए मान्यता दी है, जैसे:

World Education Services (WES)

International Credential Assessment Service of Canada (ICAS)

Comparative Education Service (CES)

International Qualifications Assessment Service (IQAS)

स्टेप 3: लेंग्वेज एग्जाम पास करें

आपको लेंग्वेज एग्जाम जैसे IELTS (अंग्रेज़ी) या TEF (फ्रेंच), पास करनी होगी. Federal Skilled Worker Program के तहत आमतौर पर न्यूनतम CLB 7 स्कोर चाहिए होता है.

स्टेप 4: Express Entry प्रोफाइल बनाएं और ITA का इंतजार करें

अगर आपका व्यवसाय शिक्षण श्रेणी में आता है, तो आपको कम CRS स्कोर के साथ भी पीआर के लिए आवेदन मिल सकता है. अगर नहीं, तो सामान्य ड्रॉ में आपके CRS स्कोर के अनुसार चयन हो सकता है. इसके लिए आपको IRCC की वेबसाइट पर Express Entry प्रोफाइल बनानी होगी.

स्टेप 5: स्थायी निवास के लिए आवेदन जमा करें

PR का आवेदन मिलने के बाद आपके पास 60 दिन होते हैं कि आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा आवेदन जमा करें. इसमें शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, भाषा प्रमाण, पुलिस और मेडिकल क्लियरेंस शामिल हैं. आमतौर पर इस प्रक्रिया में छह महीने या उससे कम समय लगता है.

स्टेप 6: शिक्षक प्रमाणन के लिए आवेदन करें

कनाडा पहुंचने के बाद आपको उस प्रांत या क्षेत्र में टीचर सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा जहां आप काम करना चाहते हैं. प्रत्येक प्रांत का अपनी एजुकेशन मिनिस्टरी और रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है. इस तरीके से अगर आप PR हासिल नहीं कर पाते तो आपके पास कुछ अन्य विकल्प भी हैं.

अन्य विकल्प: प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम (PNP)

कनाडा के कई प्रांत सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स को टारगेट करते हैं. जैसे-

ओंटारियो नामांकित कार्यक्रम (OINP): Express Entry मानव पूंजी प्राथमिकता स्ट्रीम के तहत शिक्षक आमंत्रित करता है.

ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतीय नामांकित कार्यक्रम (BC PNP): माध्यमिक शिक्षकों को प्राथमिकता देता है.

अल्बर्टा एडवांटेज इमिग्रेशन प्रोग्राम (AAIP): शिक्षक कमी वाले क्षेत्रों को लक्षित करता है.

नोवा स्कोटिया नामांकित कार्यक्रम (NSNP): श्रम बाजार प्राथमिकता स्ट्रीम में शिक्षकों को आमंत्रण भेजता है.

PNP के तहत चयन मिलने पर आपको 600 अतिरिक्त CRS अंक मिल सकते हैं, जिससे Express Entry में आपके अवसर बेहतर हो जाते हैं.

सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स की सैलेरी कितनी

स्थान, अनुभव और स्कूल बोर्ड के आधार पर सैलेरी में अंतर होता है.

ओंटारियो: $52,000 – $102,000 यानी ₹36,40,000 – ₹71,40,000

$52,000 – $102,000 यानी ₹36,40,000 – ₹71,40,000 ब्रिटिश कोलंबिया: $49,000 – $91,000 यानी ₹34,30,000 – ₹63,70,000

$49,000 – $91,000 यानी ₹34,30,000 – ₹63,70,000 अल्बर्टा: $55,000 – $100,000 यानी ₹38,50,000 – ₹70,00,000

$55,000 – $100,000 यानी ₹38,50,000 – ₹70,00,000 क्यूबेक: $45,000 – $82,000 यानी ₹31,50,000 – ₹57,40,000

$45,000 – $82,000 यानी ₹31,50,000 – ₹57,40,000 नोवा स्कोटिया: $44,000 – $80,000 यानी ₹30,80,000 – ₹56,00,000

बड़े शहरों में वेतन अधिक हो सकता है, लेकिन जीवन यापन की लागत भी अधिक होती है. ग्रामीण इलाकों में कभी-कभी बोनस या ट्रांसफर असिसटेंस भी मिलता है.

सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग

कनाडा में शिक्षक के रूप में कानूनी रूप से काम करने के लिए, आपको संबंधित प्रांत या क्षेत्र की नियामक संस्था के पास सर्टिफिकेशन के लिए आवेदन करना होगा. उदाहरण के लिए, ओंटारियो में शिक्षक को ओंटारियो कॉलेज ऑफ टीचर्स से पंजीकरण करना होगा, जबकि ब्रिटिश कोलंबिया में शिक्षक शिक्षक विनियमन शाखा के माध्यम से आवेदन करते हैं.

