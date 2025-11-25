कनाडा का PR लेना कितना महंगा? जानें एप्लीकेशन फीस से लेकर छिपे खर्च तक पूरी डिटेल

कनाडा का PR (Permanent Residence) हासिल करने का सबसे लोकप्रिय तरीका एक्स्प्रेस एंट्री है. अगर आप भी इस देश में बसने का इरादा कर रहे हैं तो इसका खर्चा जान लेना बेहतर होगा. हालांकि, साल 2025 में इसकी कुल लागत पहले से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब कई तरह की अनिवार्य और अतिरिक्त फीस जुड़ने लगी हैं. एप्लीकेशन फीस, लेंग्वेज टेस्ट, मेडिकल, पुलिस क्लियरेंस और दस्तावेज़ तैयार करने तक... हर स्टेप में अलग खर्च है. आइये जानते हैं पूरा ब्रेकअप.

आवेदन फीस: सबसे बड़ा खर्चा

Express Entry में PR के लिए दो मुख्य सरकारी फीस होती हैं, प्रोसेसिंग फीस और Right of Permanent Residence (RPR) फीस. इसके साथ बायोमेट्रिक्स भी जरूरी है.

एक आवेदक (Single Applicant)

प्रोसेसिंग फीस: $950 (₹60,000)

RPR फीस: $575 (₹36,300)

बायोमैट्रिक्स: $85 (₹5,400)

कुल न्यूनतम: $1,610 (₹1,01,700)

पति-पत्नी दोनों (Applicant + Spouse)

प्रोसेसिंग फीस: $1,900

RPR फीस: $1,150

बायोमैट्रिक्स: $170 (दो लोगों के लिए अधिकतम)

कुल: $3,220 (₹2,03,400)

बच्चे हों तो

हर बच्चे पर: $260 अतिरिक्त (₹16,400)

अगर आपके पति-पत्नी और एक बच्चा हैं तो कुल लागत करीब $3,480 से शुरू होगी.

लेंग्वेज टेस्ट: IELTS, CELPIP, PTE Core

Express Entry में प्रोफाइल बनाने के लिए लेंग्वेज टेस्ट जरूरी है.

औसत लागत: $290 – $450 + टैक्स (₹18,300 – ₹28,500 + टैक्स)

देश और सेंटर के हिसाब से फीस बदलती है. अगर स्कोर कम आए और दोबारा टेस्ट देना पड़े तो खर्च और बढ़ जाता है.

ECA (Educational Credential Assessment)

कनाडा के बाहर पढ़ाई की हो तो आपको ECA करवाना पड़ता है. जिसकी लागत: $200 – $310 (₹12,600 – ₹19,600) + टैक्स है. कुछ संगठनों में रिपोर्ट की डाक/कूरियर फीस अलग से लगती है.

दस्तावेज़ों का अनुवाद (Translation)

अगर आपके दस्तावेज़ अंग्रेजी या फ्रेंच में नहीं हैं तो प्रमाणित अनुवाद जरूरी होता है.

प्रति दस्तावेज़ खर्च: लगभग $25 – $70 (₹1,600 – ₹4,400)

मेडिकल परीक्षा (Immigration Medical Exam)

21 अगस्त 2025 से upfront medical अनिवार्य कर दिया गया है. यह सिर्फ़ IRCC के पैनल डॉक्टर ही कर सकते हैं.

औसत लागत: $140 – $280 प्रति व्यक्ति (₹8,900 – ₹17,700)

पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट

पिछले 10 सालों में जहां भी आप 6 महीने से ज़्यादा रहे हैं, वहां का PCC देना जरूरी है.

कुछ देशों के औसत खर्च:

भारत: $8 – $38

फिलीपींस: $4 – $39

चीन: $40 – $120

नाइजीरिया: $5 – $180

अन्य छुपे खर्च

कई छोटे-छोटे खर्च मिलकर कुल लागत बढ़ा देते हैं, जैसे:

पासपोर्ट रिन्यूअल, नोटरी फीस, कूरियर/डाक, दस्तावेज़ स्कैनिंग, अतिरिक्त तस्वीरें, मेडिकल/बायोमेट्रिक्स सेंटर तक यात्रा, भाषा टेस्ट दोबारा देना, ECA अपडेट करवाना.

वकील या कंसल्टेंट की फीस (वैकल्पिक)

अगर आप इमिग्रेशन वकील/कंसल्टेंट रखते हैं तो खर्च ज़्यादा होगा.

फीस: लगभग $2,000 – $5,000 (₹1,26,000 – ₹3,16,000)

कई लोग वकील इसलिए रखते हैं ताकि आवेदन में गलती ना हो और CRS स्कोर बेहतर तैयार किया जा सके।

PR कार्ड खर्च

पहला PR कार्ड मुफ़्त होता है. अगर आप 180 दिनों में फोटो और पता जमा कर दें तो पीआर कार्ड मुफ्त में मिल जाता है, नहीं किया तो $50 (₹3,200) की फीस भरनी पड़ेगी.

सेटलमेंट फंड (Proof of Funds)

यह कोई फीस नहीं, लेकिन दिखाना अनिवार्य है—अगर आप CEC (Canadian Experience Class) से आवेदन नहीं कर रहे या आपके पास नौकरी का ऑफर नहीं है तो एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम राशि: $15,263 (₹9,65,000) (अपडेट 7 जुलाई 2025).

अंतिम बात

Express Entry से PR पाना आसान लग सकता है, लेकिन खर्च काफी बड़ा होता है. अकेले आवेदक को भी सभी टेस्ट, मेडिकल और दस्तावेज़ मिलाकर $2,500–$4,000 (₹1,58,000-2,52,800) तक खर्च करने पड़ते हैं और ये न्यूनतम खर्चा है.

1 CAD = ₹63.2

