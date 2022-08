China-Taiwan Crisis: चीन की विशाल सेना और डराने वाले दांवपेच के सामने कैसे डटकर टिका है ताइवान?

चीन ने कहा है कि वह अभी ताइवान के चारों तरफ अपना युद्धाभ्यास जारी रखेगा. इसका मतलब ये है कि चीन अपने युद्धपोतों, फाइटर जेट्स और ड्रोन्स की संख्या बढ़ाकर ताइवान को चारों तरफ से मजबूती से घेरने की तैयारी कर रहा है. अब यह आशंका बन रही है कि कहीं चीन ताइवान को चारों तरफ से घेरकर युद्ध जैसा कोई नकारात्मक कदम न उठा ले. सवाल ये उठ रहा है कि ताइवान इतनी बड़ी सेना और खतरनाक दांवपेच के सामने कैसे टिका है.

ये ताइवान का वह इलाका जिसके पास चीन ने मिसाइलें दागी थीं. (फोटोः एपी)

चीन की सेना का युद्धाभ्यास अभी जारी रहेगा

चीन अभी युद्धाभ्यास जारी रखेगा, यह खबर समाचार एजेंसी एएफपी ने ब्रेक की है. लेकिन चीन कितने ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, उसे लेकर कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं. असल में हो ये रहा है कि चीन ताइवान के चारों तरफ युद्धाभ्यास करने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर झूठ फैला रहा है. झूठी जानकारियां दे रहा है. अपनी चीजों को बढ़ा-चढ़ाकर बता रहा है. ताकत का दिखावा करने के लिए नए-नए प्रोपेगैंडा फैला रहा है. इस बात की पुष्टि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने भी की है. आइए जानते हैं कि रक्षा मंत्रालय ने क्या-क्या कहा?

ताइवान ने कहा- चीन ने घुसपैठ की कोशिश नहीं की

ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन का यह दावा कि चीनी नौसेना का विध्वंसक नानजिंग हुआलियेन के होपिंग पावर प्लांट से 11.78 किलोमीटर दूर खड़ा है. ये गलत है. वहां कोई युद्धपोत नहीं है. चीनी नौसेना के किसी युद्धपोत ने हमारी सीमा में 4 अगस्त के बाद से चीनी युद्धाभ्यास के दौरान घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की है.

चीनी फाइटर जेट्स को जवाब देने के लिए ताइवानी एयर फोर्स का एफ-16 फाल्कन फाइटर. (फोटोः गेटी)

Stories from PRC media claim that PLAN destroyer Nanjing was found 11.78 km away from Hoping Power Plant in Hualien. #ROCNavy denounces such disinformation. No PLAN vessel has entered our territorial waters since August 4 when the PLA drill started. — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 7, 2022

ताइवान पर चीन ने किए 272 बार साइबर अटैक

ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा कि चीन ने 272 बार साइबर हमले जरूर किए हैं. लेकिन ये हमले गलत सूचना फैलाने के मकसद से किए गए थे. जिन्हें समय रहते नियंत्रित कर लिया गया. जब रक्षा मंत्रालय से यह पूछा गया कि आप चीन की फायरिंग, मिसाइल लॉन्चिंग का जवाब कैसे दे रहे हैं, तब रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर चुप्पी साध ली. लेकिन यह कहा कि वे चीन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं. खतरे के मुताबिक सही प्रतिक्रिया दी जाती है.

Main points from @MoNDefense press conference earlier (thread): 1) On top of PLA missiles, aircrafts, and vessels incursions around Taiwan, the Taiwanese military identified multiple cyber warfare attacks from PRC and up to 272 attempts at spreading disinformation. 1/ — Tingting Liu 劉亭廷 (@tingtingliuTVBS) August 8, 2022

अमेरिका के साथ रक्षा समझौते पर ताइवान ने साधी चुप्पी

चीन के खिलाफ अमेरिका के साथ ताइवान का कोई रक्षा समझौता हुआ है क्या? इस पर चीन के रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि ये मामला बेहद गोपनीय है. हम ऐसी जानकारियां किसी के साथ बांट नहीं सकते. कम से कम लोगों के बीच तो नहीं. लेकिन ये बात सही है कि चीन के युद्धाभ्यास के चलते ताइवान की सेना की भी ट्रेनिंग हो रही है. ताइवानी सेना को किस स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया देनी है, उसकी पूरी प्रैक्टिस हो रही है. हम चीन के युद्धाभ्यास का जवाब अपने मिलिट्री ड्रिल और प्रतिक्रियात्मक रवैये से देंगे.

14 PLAN vessels and 66 PLA aircraft around our surrounding region were detected today until 1700(GMT+8). #ROCArmedForces have monitored the situation and responded to these activities with aircraft in CAP, naval vessels, and land-based missile systems. pic.twitter.com/O7hjVAaCaJ — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) August 7, 2022

24 घंटे पहले तक ताइवान के चारों तरफ ऐसी थी स्थिति

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 7 अगस्त 2022 की शाम 5 बजे तक चीन के 14 जंगी जहाज और 66 एयरक्राफ्ट ने ताइवान को चारों तरफ से घेर रखा था. लेकिन किसी ने भी हमारी सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश नहीं की है. हम अपने युद्धपोतों, फाइटर जेट्स और मिसाइल सिस्टम से इसका सटीक जवाब दे रहे हैं.