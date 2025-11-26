scorecardresearch
 

Feedback

हांगकांग के अपार्टमेंट में भीषण आग, कई इमारतें जलकर खाक, 13 की मौत

हांगकांग के ताई पो जिले में बुधवार दोपहर 31 मंजिला आवासीय टावरों में लगी भीषण आग ने तबाही मचा दी. अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज़्यादा घायल हैं. 700 से अधिक फायरफाइटर्स राहत और बचाव में लगे हैं.

Advertisement
X
हांगकांग में कई इमारतों में भीषण आग लग गई. (Photo- Screengrab)
हांगकांग में कई इमारतों में भीषण आग लग गई. (Photo- Screengrab)

हांगकांग के ताई पो ज़िले में बुधवार दोपहर एक बड़े आवासीय परिसर में लगी आग ने शहर को दहला दिया. वांग फुक कोर्ट नामक 2,000 फ्लैटों वाले इस आवासीय परिसर में अचानक उठी लपटों ने कई ऊंची इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया. धुएं के काले बादल दूर-दूर तक दिखाई दिए और अफरातफरी मच गई.

सरकारी अधिकारियों के मुताबिक, यह आग दोपहर करीब 2:51 बजे स्थानीय समय पर शुरू हुई और देखते ही देखते 31 मंजिला टावरों की कई मंजिलों तक फैल गई. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फायर सर्विसेज़ विभाग ने इसे "लेवल-5 अलार्म फायर" घोषित किया, जो हांगकांग में आग की सबसे गंभीर श्रेणी है.

यह भी पढ़ें: बोकारो के सिटी सेंटर में लगी भीषण आग, 6 से अधिक दुकानें जल कर राख, देखें

सम्बंधित ख़बरें

Cyber fraud
3 घंटे में 49 करोड़ रुपये की लूट, दुबई से चल रहा था ऐप हैकिंग ऑपरेशन, दो गिरफ्तार  
Super Typhoon Ragasa
दुनिया के सबसे ताकतवर तूफान Ragasa से हॉन्गकॉन्ग ठप... फिलीपींस, ताइवान और मकाऊ पर असर 
Dinesh Karthik with Rohit
कार्तिक बने टीम इंडिया के कप्तान, इस महीने से संभालेंगे ज‍िम्मेदारी... खेलेंगे ये टूर्नामेंट  
sl vs hk
श्रीलंका को हॉन्ग कॉन्ग को 4 विकेट से हराया, सुपर-4 के लिए किया क्वालिफाई, निसांका की फिफ्टी 
AFGVSHK
अफगानिस्तान का विजयी आगाज, एशिया कप के पहले मैच में हॉन्ग कॉन्ग को धोया  

अब तक कम से कम 13 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 15 से अधिक लोग घायल हैं. इनमें तीन की हालत नाजुक बताई जा रही है. मृतकों में 37 वर्षीय फायरफाइटर भी शामिल है, जिसे सरकारी अधिकारियों ने "बहादुर और कर्तव्यनिष्ठ" बताते हुए श्रद्धांजलि दी है.

कुछ लोगों के इमारतों में फंसे होने की आशंका

हांगकांग सरकार और फायर सर्विसेज विभाग ने कहा है कि कुछ लोग अब भी इमारतों के अंदर फंसे हो सकते हैं, हालांकि आधिकारिक संख्या बताना अभी संभव नहीं है. बचाव दल के लिए धुएं, ऊंचाई और संकरी सीढ़ियां सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: बिहार: बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दो घर राख, 5 बकरियां भी जिंदा जलीं

700 से ज्यादा फायरफाइटर्स मौके पर मौजूद

घटना स्थल पर 700 से अधिक फायरफाइटर्स लगातार आग बुझाने और लोगों को बाहर निकालने में जुटे हैं. कई जगहों पर हाइड्रॉलिक सीढ़ियों के ज़रिये ऊंची मंजिलों पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं. लाइव फुटेज में दिखाई दिया कि तेज आग और घने धुएं के बावजूद राहतकर्मी जान जोखिम में डालकर अंदर प्रवेश कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement