बिहार: बगहा में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग, दो घर राख, 5 बकरियां भी जिंदा जलीं

बिहार के बगहा में रामनगर थाना क्षेत्र के सिगड़ी ठुठी गांव में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने बड़ा हादसा पैदा कर दिया. आधी रात को अचानक एक घर से उठी आग की लपटें इतनी तेजी से फैलीं कि पलभर में उसने पास के दूसरे घर को भी चपेट में ले लिया. देखते ही देखते दोनों घर जलकर राख हो गए और पीड़ित परिवारों के सामने सिर्फ मलबा रह गया.

आग की भीषणता का अंदाज़ इसी बात से लगाया जा सकता है कि घर में बंधी पांच बकरियां लपटों में घिरकर जिंदा जल गईं. वहीं घर में रखे धान, चावल, कपड़े और करीब 80 हजार रुपये नकद भी पूरी तरह जलकर खाक हो गए. अचानक लगी आग से पूरे गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने-अपने स्तर पर बाल्टी और मोटर से पानी डालकर आग बुझाने में जुट गए.

सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची. ग्रामीणों के सहयोग से फायर ब्रिगेड ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीड़ित परिवार का सबकुछ जल चुका था. फिलहाल प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है और पीड़ितों को राहत मुहैया कराने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है.

