जर्मन मेयर आइरिस स्टालज़र पर चाकू से जानलेवा हमला, पुलिस को 'पारिवारिक कनेक्शन' का शक

आइरिस स्टालज़र पिछले महीने मेयर का चुनाव जीती थीं, लेकिन उन्होंने अभी शपथ नहीं ली थी. हमला इतना गंभीर था कि उन्हें तुरंत बोचुम शहर के अस्पताल ले जाया गया. पुलिस ने कहा है कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

कुछ दिन पहले ही चुनाव जीती थीं आइरिस स्टालज़र (Representative Image)
कुछ दिन पहले ही चुनाव जीती थीं आइरिस स्टालज़र (Representative Image)

पश्चिमी जर्मनी के नार्थ-राइन वेस्टफेलिया राज्य के हरडेके शहर में नव-निर्वाचित मेयर आइरिस स्टालज़र (57) पर मंगलवार को उनके घर के पास चाकू से हमला किया गया. स्टालज़र, सेंटर-लेफ्ट सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (SPD) की सदस्य हैं. छाती और पेट में कई चोटें आने के कारण उन्हें नाजुक हालत में अस्पताल में एयरलिफ्ट किया गया. 

पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है, लेकिन पारिवारिक कनेक्शन की संभावना से इनकार नहीं किया है. स्टालज़र ने सितंबर में मेयर का चुनाव जीता था.

पुलिस के मुताबिक, स्टालज़र के दो गोद लिए हुए बच्चों- एक 17 वर्षीय बेटी और एक 15 वर्षीय बेटा ने स्थानीय समयानुसार दोपहर में आपातकालीन कॉल करके अधिकारियों को जानकारी दी. घटना स्थल पर पहुंचे रिपोर्टर ने एक किशोर को पुलिस की गश्ती कार में जाते देखा. बच्चों को बाद में पूछताछ के लिए ले जाया गया है. फोरेंसिक विशेषज्ञों को घटनास्थल की जांच के लिए बुलाया गया.

क्या पारिवारिक विवाद से है कनेक्शन?

पुलिस ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, लेकिन वे पारिवारिक कनेक्शन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि इस गर्मी में परिवार में घरेलू हिंसा की एक घटना हुई थी, जिसे पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया था. चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने इसे एक "घृणित कार्य" बताते हुए इसकी निंदा की.

SPD ने जताया गहरा सदमा

सीएम मर्ज़ ने कहा, "हमें नव-निर्वाचित मेयर आइरिस स्टालज़र के जीवन की चिंता है, और हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं." 

SPD पार्टी ने कहा कि उनके सदस्य इस हमले से गहरे सदमे में हैं. हरडेके के प्रथम उप-मेयर डेनिस ओसबर्ग ने भी हमले पर दुख व्यक्त करते हुए स्टालज़र के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है.

 
