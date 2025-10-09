scorecardresearch
 

'दुनिया मुझे फिर से पसंद...', गाजा पर घोषणा के तुरंत बाद नेतन्याहू ने ट्रंप से कह दी ऐसी बात

ट्रंप के पीस प्लान पर हमास और इजरायल की सहमति के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बात की. नेतन्याहू ने ट्रंप को फोन कर अपनी खुशी जाहिर की. गाजा में हो रही मौतों के लिए नेतन्याहू की अंतरराष्ट्रीय आलोचना हो रही थी. सीजफायर की खबर से नेतन्याहू खुश है कि उनकी आलोचनाओं पर विराम लग सकता है.

ट्रंप ने नेतन्याहू से बात की है (File Photo: Reuters)
गाजा में दो साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के पीस प्लान के पहले चरण पर हमास और इजरायल दोनों सहमत हो गए हैं. पीस प्लान पर दोनों पक्षों की सहमति को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में शांति का संकेत बताया है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने 20 सूत्रीय प्लान की शुरुआती सफलता के बाद खुशी जताई और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की. इस दौरान नेतन्याहू ने खुशी जताते हुए कहा कि अब दुनियाभर में हो रही उनकी आलोचना पर विराम लगेगा. 

बुधवार रात फॉक्स न्यूज पर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इस समझौते के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू से हुई अपनी फोन कॉल का जिक्र किया.

उन्होंने कहा, 'मैंने कुछ देर पहले ही नेतन्याहू से बात की. उन्होंने मुझे फोन किया और कहा- मुझे यकीन नहीं हो रहा, अब सब मुझे पसंद कर रहे हैं. यानी वो खुद की बात कर रहे थे कि लोग उन्हें फिर से पसंद करने लगे हैं.'

ट्रंप ने आगे कहा, 'मैंने जवाब में उनसे कहा कि इससे भी ज्यादा अहम बात ये है कि लोग इजरायल से फिर से प्यार करने लगे हैं...और सच में ऐसा ही हो रहा है. मैंने उनसे कहा कि इजरायल पूरी दुनिया से लड़ नहीं सकता, बीबी, वो पूरी दुनिया से लड़ नहीं सकता. और वो इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं. ये वाकई कमाल है कि सब कुछ किस तरह एक साथ जुड़ गया.'

गाजा समझौते की शुरुआती सफलता के पीछे किस्मत का भी हाथ

अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस समझौते को अंजाम तक पहुंचाने में अपनी प्रशासनिक टीम की भूमिका की खूब सराहना की. उन्होंने कहा, 'स्टीव विटकॉफ, जेयर्ड कुशनर, मार्को रुबियो...और सभी ने खूब मदद की. जेडी वेंस समेत पूरी टीम कमाल की थी. और सेना ने भी, जैसा कि आप जानते हैं, इसे संभव बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई. हमारे पास बेहतरीन नेतृत्व वाली एक महान सेना है.'

उन्होंने कहा, 'इस समझौते में बहुत तेज दिमाग वाले लोग लगे थे, मैं आपको बताता हूं. लेकिन इसमें कुछ हद तक किस्मत का भी हाथ था. आपको पता है, किस्मत भी जरूरी होती है. ऐसा कुछ होता है जिसे किस्मत कहते हैं.'

ट्रंप ने आगे कहा, 'सच कहूं तो पूरी दुनिया एक साथ आ गई. इतने सारे देश, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे, वे भी इसमें शामिल हुए. यह समझौता दुनिया को एकजुट करने वाला साबित हुआ, और मैं मानता हूं कि अगर ऐसा न होता, तो यह समझौता संभव नहीं था. इतने सारे देशों ने अपनी शुभकामनाएं और जो भी जरूरी होगा उसे करने की प्रतिबद्धता भेजी है. आस-पास के सभी देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. यह वाकई एक अद्भुत समय रहा है.'

ट्रंप के गाजा प्लान पर हमास और इजरायल के बीच हफ्ते की शुरुआत से ही अप्रत्यक्ष तरीके से मिस्र में वार्ता चल रही थी. बुधवार रात को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति की घोषणा की.

सोमवार तक वापस आ जाएंगे बंधक

इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि गाजा में  बंधक बनाए गए 48 लोगों को सोमवार को रिहा कर दिया जाएगा.

उन्होंने कहा, 'वे (बंधक) वहां बहुत भयानक स्थिति में हैं. वो जमीन की गहराई (सुरंगों में) में हैं और अब उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत कुछ हो रहा है. हमें लगता है कि वे सभी सोमवार को वापस आ जाएंगे… इसमें मृतकों के शव भी शामिल होंगे.'

हमास के पास फिलहाल 48 बंधक हैं. 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजरायल पर किए अचानक हमले में 1,200 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी और 251 लोग बंधक बनाए गए थे. इनमें से अधिकतर बंधक रिहा हो चुके हैं.

हमास के पास फिलहाल 48 लोग बंधक हैं. इनमें कम से कम 26 मृतकों के शव हैं, 20 लोगों के जीवित होने की खबर है. बाकी दो की स्थिति पर कोई खास जानकारी नहीं है. बंधकों में एक शव उस इजरायली सैनिक का भी है जो 2014 में मारा गया था.

---- समाप्त ----
