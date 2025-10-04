'अब और देरी बर्दाश्त नहीं, वरना सब कुछ खत्म समझो', ट्रंप का हमास को फाइनल अल्टीमेटम

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा पीस प्लान को लेकर हमास को नया अल्टीमेटम दिया है. ट्रंप ने कहा कि हमास को इस मामले में देरी नहीं करनी चाहिए, उसे तुरंत फैसला लेना होगा, वरना सभी शर्तें खत्म मानी जाएंगी. उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि मैं किसी भी देरी को बर्दाश्त नहीं करूंगा.

ट्रंप ने ज़ोर देकर कहा कि वह किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने हमास को चेतावनी दी कि या तो वह लड़ाई बंद कर दे और हथियार डाल दे, वरना सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी. ट्रंप ने ये भी आश्वासन दिया कि इस नाज़ुक समझौते में इज़रायल और हमास दोनों को शामिल रखा जाएगा.

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मैं इस बात की सराहना करता हूं कि इज़राइल ने बंधकों की रिहाई और शांति समझौते को पूरा करने का मौका देने के लिए बमबारी अस्थायी रूप से रोक दी है. हमास को जल्दी कदम उठाने होंगे, वरना सारी उम्मीदें धरी की धरी रह जाएंगी. मैं किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और न ही ऐसा कोई परिणाम स्वीकार करूंगा, जिससे गाज़ा फिर से खतरे में पड़ जाए. इसे जल्द से जल्द पूरा करें. सभी के साथ उचित व्यवहार किया जाएगा.



रविवार शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम



इससे पहले शुक्रवार को ट्रंप ने हमास से कहा था कि उसे रविवार शाम 6 बजे तक इज़रायल के साथ शांति समझौता करना होगा, और चेतावनी दी कि ऐसा नहीं किया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा. ट्रंप ने कहा कि हमास को उनकी शांति योजना स्वीकार करने, इज़रायली बंधकों को रिहा करने का यह आखिरी मौका है. उन्होंने यह भी कहा कि किसी न किसी तरह शांति स्थापित होगी.



IDF रक्षात्मक अभियान चला रहा



फ़िलिस्तीनी मीडिया के अनुसार ट्रंप ने हमास को चेतावनी गाजा शहर में इजरायली हवाई हमले में 10 लोगों की मौत के बाद दी. हालांकि इज़रायल रक्षा बलों (आईडीएफ) ने इस हवाई हमले पर कोई टिप्पणी नहीं की. द टाइम्स ऑफ़ इज़रायल के हवाले से सैन्य सूत्रों ने कहा कि IDF अभी भी रक्षात्मक अभियान चला रहा है, हालांकि उसने गाजा पट्टी में अपने आक्रमण को रोक दिया है.

इजरायल ने कम किए हमले

अल-शिफ़ा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सेल्मिया ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि इज़रायली हमले काफी कम हो गए हैं. यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि गाजा शहर में हफ्तों से लोगों को खाली करने के आदेश जारी किए गए थे, जबकि इज़रायल हमास के खिलाफ ज़मीनी हमले चला रहा था.

गाजा पीस प्लान क्या है?

20-सूत्रीय शांति योजना में कहा गया है कि गाजा में जंग तुरंत बंद होनी चाहिए, इसके लिए इज़रायल और हमास दोनों इसकी शर्तें माननी होंगी. पीस प्लान के मुताबिक, बंधकों की रिहाई के साथ ही इज़रायली सेना पीछे हटना शुरू कर देगी, और हमास को इज़रायल की स्वीकृति के 72 घंटे के अंदर सभी बंदियों को रिहा करना होगा.

इसके बदले में इज़रायल 7 अक्टूबर 2023 से पकड़े गए फ़िलिस्तीनी बंधकों और कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं. ये लोग उस समय पकड़े गए थे, जब हमास ने इज़रायल और गाजा में यहूदी राष्ट्र के सैन्य अभियान पर हमला किया था.

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जो पिछले 2 साल से गाजा में युद्ध को खत्म करने के लिए इज़रायल और हमास दोनों पर शांति समझौते पर सहमति बनाने का दबाव डाल रहे हैं, उन्होंने इस प्रस्ताव की रूपरेखा पेश की.

