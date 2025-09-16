गाजा पर इजरायल का दोहरा अटैक... एयरस्ट्राइक में दो इमारतें ध्वस्त, बड़े पैमाने पर जमीनी हमला भी शुरू

इजरायल ने एक बार फिर गाजा को निशाना बनाया है. मंगलवार रात (स्थानीय समयानुसार) इजरायल ने गाजा सिटी पर हवाई हमले किए, जिसमें दो इमारतों को पूरी तरह ध्वस्त हो गईं. चश्मदीदों और स्वास्थ्यकर्मियों के मुताबिक इस हमले में दर्जनों लोगों की मौत हुई जबकि कई घायल हुए हैं. सुबह होते ही राहतकर्मी और स्थानीय लोग मलबे में दबे शवों और घायलों को बाहर निकालने में जुट गए.

उधर, इजरायल का कहना है कि वह नागरिकों को निशाना नहीं बनाता. हमलों का मकसद हमास के आतंकियों का खात्मा करना और अभी भी उनके कब्जे में मौजूद बंधकों को छुड़ाना है. इजरायली सेना ने मंगलवार को गाजा सिटी में लंबे समय से प्रतीक्षित जमीनी अभियान की शुरुआत की घोषणा भी कर दी.

एक इजरायली सैन्य अधिकारी ने पुष्टि की कि गाजा पट्टी के सबसे बड़े शहरी केंद्र गाजा सिटी में जमीनी ऑपरेशन का मुख्य चरण शुरू हो चुका है.

न्यूज एजेंसी के मुताबिक स्थानीय निवासियों ने बताया कि पिछले दो दिनों से शहर पर बमबारी बेहद तेज हो गई है. लगातार भीषण धमाकों में दर्जनों घर तबाह हो चुके हैं. टैंकों और विमानों के साथ-साथ नौसैनिक पोतों ने भी तटीय इलाके पर गोलाबारी तेज़ कर दी है. इजरायल ने यहां रह रहे लाखों नागरिकों को पहले ही इलाके खाली करने का आदेश दिया था.

गाजा प्राधिकरण का दावा है कि अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद शुरू हुई लगभग दो साल लंबी इज़रायली सैन्य कार्रवाई में अब तक 64,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है. वहीं, इज़रायल के मुताबिक उस हमले में 1,200 लोग मारे गए थे और 251 अन्य को हमास ने बंधक बना लिया था.

