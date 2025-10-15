हमास ने चार इजरायली बंधकों के शव लौटाए, इजरायल ने मानवीय सहायता कम करने की दी है चेतावनी

हमास ने मंगलवार को चार मृत इजरायली बंधकों के शव इजरायली अधिकारियों को सौंप दिए हैं. यह कार्रवाई उस समय हुई जब इजरायल ने गाजा में मानवीय सहायता कम करने की चेतावनी दी थी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर हमास ने हथियार नहीं छोड़े, तो हिंसा भड़क सकती है.

अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस ने पुष्टि की है कि मंगलवार को सौंपे गए चार शव इजरायली अधिकारियों को सौंपने के लिए प्राप्त किए गए हैं. इससे पहले सोमवार को भी हमास ने चार अन्य शव लौटाए थे, जबकि कई बंधक अभी भी लापता हैं.

इजरायल ने हमास पर युद्धविराम के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मिस्र के साथ दक्षिणी सीमा पार मानवीय सहायता मार्ग को खोलने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी है. इजरायली अधिकारियों ने कहा कि हमास के रुख के कारण गाजा में राहत कार्यों में बाधा आ रही है.

बमबारी की वजह से तबाह हो गया गाजा

गाजा क्षेत्र अब भी गंभीर भुखमरी, तबाह ढांचे और सीमित मानवीय पहुंच से जूझ रहा है. पिछले हफ्ते इजरायली सेनाओं की आंशिक वापसी के बाद, हमास ने शहरों पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया है. संगठन ने सहायता मार्गों पर अपने लड़ाकों को तैनात किया है, संदिग्ध सहयोगियों और अपराधियों को निशाना बनाया है और मानवीय आपूर्ति के लिए आवश्यक ढांचे की मरम्मत शुरू की है. इस बीच, हमास और प्रतिद्वंद्वी समूहों के बीच झड़पें और जारी इजरायली हवाई हमले क्षेत्र में हताहतों की संख्या बढ़ा रहे हैं.

जब तक हमास हथियार नहीं छोड़ देता...

हालांकि दो वर्षों के संघर्ष के बाद युद्धविराम लागू है, लेकिन इजरायली नेतृत्व का कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह से निशस्त्र होकर गाजा पर नियंत्रण नहीं छोड़ता, तब तक युद्ध समाप्त नहीं माना जा सकता. अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा गाजा में नई शासन व्यवस्था या अंतरराष्ट्रीय सैन्य उपस्थिति की कोशिशें अब तक ठोस नतीजे नहीं दे पाई हैं.

