'हथियार छोड़ो वरना...', ट्रंप की हमास को सख्त चेतावनी, गाजा प्लान के दूसरे फेज की घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को हमास को चेतावनी दी कि उन्हें अपने हथियार छोड़ने होंगे. ट्रंप ने कहा कि अगर हमास ऐसा नहीं करता है तो अमेरिका तेजी से और संभवतः हिंसक तरीके से कार्रवाई करेगा. यह बयान उन्होंने व्हाइट हाउस में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिलेई के साथ बैठक के दौरान दिया.

ट्रंप ने बताया कि उन्होंने हमास तक अपना मैसेज मध्यस्थों के माध्यम से पहुंचाया है. उन्होंने कहा, "वे (हमास) हथियार छोड़ेंगे. और अगर वे हथियार नहीं छोड़ते हैं तो हम उनके हथियार छुड़वाएंगे और यह जल्दी शायद हिंसक तरीके से होगा, लेकिन वे हथियार छोड़ेंगे.'

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "मैंने हमास से बात की और कहा कि आप हथियार छोड़ेंगे न? और उन्होंने कहा कि हां सर हम हथियार छोड़ देंगे."

हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि हमास के हथियार कैसे लिए जाएंगे और इसमें कौन शामिल होगा. हमास के हथियार छुड़वाना ट्रंप की 20-सूत्रीय गाजा योजना के अगले चरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन फिलिस्तीनी समूह ने निरस्त्रीकरण से इनकार कर दिया है.

ट्रंप ने गाजा योजना के दूसरे चरण की घोषणा की

इजराइल और मिस्र की यात्रा पूरी करने के कुछ ही घंटों बाद ट्रंप ने अपनी गाजा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की भी घोषणा की. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ सोशल पर कहा, "जैसा वादा किया गया था, मृतकों को वापस नहीं लाया गया है! दूसरा चरण अभी शुरू हो रहा है."

उन्होंने हमास से गाजा में बंधक बनाए गए लोगों के शवों को रिहा करने को कहा. ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, "सभी 20 बंधक वापस आ गए हैं और उम्मीद से बेहतर महसूस कर रहे हैं. एक बड़ा बोझ उतर गया है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है."

सोमवार को बंधक हुए थे रिहा

ट्रंप का यह बयान क्षेत्र में हुए ऐतिहासिक शांति शिखर सम्मेलन के कुछ ही दिन बाद आया है. इस शिखर सम्मेलन में ट्रंप प्रशासन ने हमास और इजरायल के बीच 20-पॉइंट शांति योजना के तहत युद्धविराम करवा दिया है. सोमवार को हमास ने अंतिम बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा किया, जबकि इजरायल ने समझौते के तहत कई फिलिस्तीनी कैदियों को मुक्त किया.

हालांकि, हमास ने सार्वजनिक रूप से अभी तक अपने सभी हथियार छोड़ने की पुष्टि नहीं की है. ट्रंप ने संकेत दिया कि हमास अल्पकालिक अवधि में गाजा में सीमित भूमिका निभा सकता है, लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य पूरी तरह से हथियार छोड़ना है.

उन्होंने यह भी माना कि हमास ने हाल ही में प्रतिद्वंद्वी गिरोहों को निशाना बनाया, ताकि गाजा में सुरक्षा पर अपना नियंत्रण फिर से स्थापित कर सके. जानकारी के मुताबिक हमास ने इजरायली जासूस होने के शक में कई लोगों की हत्या कर दी.

पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ने पर अड़ा हमास

ट्रंप के प्लान में हमास के पूर्ण निरस्त्रीकरण और भविष्य के शासन में हमास की कोई भूमिका नहीं होने की स्पष्ट मांग है. हमास इस मांग को आंशिक रूप से स्वीकार कर रहा है. उसका कहना है कि वो भारी हथियार छोड़ने को तैयार है लेकिन कुछ हथियार अपने पास रखने की मांग पर अड़ा है.

उसका कहना है कि उसे अपनी सुरक्षा और प्रतिरोध का अधिकार है. लेकिन नेतन्याहू साफ कर चुके हैं कि गाजा से सभी तरह के हथियार हटाए जाने होंगे. जानकारों की मानें तो हमास के राजनीतिक और सैन्य विंग को पूरी तरह से खत्म करना बेहद मुश्किल हो सकता है.

