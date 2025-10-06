मिस्र में शांति वार्ता के लिए स्टेज तैयार लेकिन बमबारी नहीं रोक रहा इजरायल, 48 घंटे में 130 हमले, 94 की मौत

अमेरिका के कड़े रुख और शांति प्लान पर हमास की रजामंदी के बावजूद गाजा में इजरायली बमबारी दूसरे दिन भी जारी है. 48 घंटों में 131 हवाई हमलों में 94 फिलिस्तीनी मारे गए हैं. बयान में कहा गया कि यह "चलता हुआ नरसंहार" फिलिस्तीनी जनता के खिलाफ इजरायल की लगातार हिंसा का हिस्सा है.

गाजा प्रशासन ने कहा, "हम इन अपराधों के लिए पूरी तरह से इजराइली दुश्मन को जिम्मेदार ठहराते हैं और अमेरिकी प्रशासन सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि यह आक्रामकता रुके."

इस बीच, संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर हमास और इजरायल के बीच मिस्र में अहम वार्ता शुरू होने जा रही है. रविवार को हमास नेताओं का दल काहिरा पहुंचा, जबकि इजरायली प्रतिनिधिमंडल सोमवार को शार्म अल-शेख पहुंचने वाला है. अमेरिका की मध्यस्थता में यह कोशिशें हो रही हैं ताकि लगभग दो साल से जारी गाजा युद्ध को रोका जा सके.

'अगर ईमानदार है हमास तो...'

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि आने वाले "कुछ दिन बेहद निर्णायक" होंगे. उन्होंने बताया कि "अगर हमास ईमानदार है तो तकनीकी बातचीत के दौरान उसकी नीयत साफ हो जाएगी."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वार्ता तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "पहला चरण इस हफ्ते पूरा होने की उम्मीद है, सभी को तेजी से काम करना चाहिए." इस पहले चरण में गाजा में बचे 48 बंधकों (जिनमें 20 जीवित बताए जा रहे हैं) की रिहाई के बदले फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़ा जाएगा.

काहिरा में होगी पीस प्लान पर बैठक

हमास का प्रतिनिधिमंडल, जिसका नेतृत्व निर्वासित नेता खलील अल-हैय्या कर रहे हैं, रविवार देर रात मिस्र पहुंचा है. यह उनकी पहली यात्रा है जब से वे दोहा में हुए इजरायली हमले से बाल-बाल बचे थे.

ट्रंप ने 20 पॉइंट्स वाली शांति योजना पेश की है, जिसमें संघर्ष विराम, बंधकों की रिहाई और गाजा के भविष्य की रूपरेखा शामिल है. हमास ने कई बिंदुओं को स्वीकार किया है लेकिन निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर असहमति बरकरार है.

ट्रंप ने कहा कि हमास का रुख "स्थायी शांति की इच्छा" दिखाता है और इजरायल से तुरंत बमबारी रोकने की अपील की. हालांकि गाजा पर हमले अब भी जारी हैं.

