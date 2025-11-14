scorecardresearch
 

Feedback

दुबई में गैंगवार... लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जोरा सिद्दू की गला रेतकर हत्या, रोहित गोदारा ने ली जिम्मेदारी 

दुबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिसकी जिम्मेदारी प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में ली है. यह भारत के दो गैंग्स के बीच विदेशी धरती पर गैंगवॉर का पहला मामला है.

Advertisement
X
लॉरेंस बिश्नोई (L) गैंग के सदस्य जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा (R) गैंग ने ली. (File Photo: PTI)
लॉरेंस बिश्नोई (L) गैंग के सदस्य जोरा सिद्धू की दुबई में हत्या की जिम्मेदारी रोहित गोदारा (R) गैंग ने ली. (File Photo: PTI)

विदेशी धरती पर भारतीय गैंगस्टरों के बीच पहली बार खुला गैंगवार देखने को मिला है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य जोरा सिद्धू उर्फ सिप्पा की दुबई में गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. प्रतिद्वंद्वी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में खुलेआम इस हत्या की जिम्मेदारी ली है. सूत्रों के अनुसार, जोरा सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई का करीबी था और दुबई से गैंग के इंटरनेशनल ऑपरेशन को हैंडल करता था. गैंगस्टर रोहित गोदारा ने दावा किया कि जोरा उर्फ सिप्पा ने जर्मनी में उसके भाई पर हमला करवाने की साजिश रची थी. 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे पोस्ट में रोहित गोदारा ने लिखा, 'राम राम सभी भाईयों को. मैं रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, वीरेंद्र चारण, महेंद्र सारण डेलाणा, विक्की पहलवान कोटकपुरा, आज ये जो दुबई में लॉरेंस के कुत्ते जोरा सिद्धू (सिप्पा) की गला काटकर हत्या हुई है, ये हमने करवाई है. ये लॉरेंस का हैंडलर बनकर हमारे भाई को मरवाने के लिए अपने बंदे जर्मनी भेजे थे. ये दुबई में बैठकर कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियां देता था. ये जो मर्जी कर लें हमारे तक पहुंचने में इनको सात जन्म लेना पड़ेगा.'

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार तस्करी का भंडाफोड़, अमृतसर में 4 गिरफ्तार, गैंगवार की थी साजिश

सम्बंधित ख़बरें

2026 का वेलकम विदेश में! ये 6 देश दे रहे हैं वीज़ा-फ्री एंट्री और पार्टी का मौका 
Anunay Sood
पॉपुलर ट्रैवल इंफ्लुएंसर अनुनय सूद का निधन, लास वेगास से की थी आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट 
Dubai Fines Spitting
Dubai में सड़कों पर थूका तो जेब होगी ढीली, तगड़ा है फाइन! 
indian-expats-uae-chip-enabled-e-passports-launch-gpsp2-update
अब इन लोगों को लेना होगा चिप वाला पासपोर्ट, ये नॉर्मल वाले से कितना अलग है? 
स्विस चॉकलेट से कोरियाई चिप्स तक... खाने के लिए दुनिया घूम रहे हैं लोग 

उसने आगे लिखा, 'देश के इस गद्दार के चक्कर में आकर किसी ने भी मेरे और मेरे भाईयों की तरफ आंख उठाना तो दूर की बात, देखा भी तो इससे भी बुरा हाल करेंगे. लोग कहते हैं कि दुबई सेफ है, तो हमसे दुश्मनी करके कहीं भी कोई सेफ नहीं है. किसी भी देश में छिप जाना, बच नहीं सकते. देर हो सकती है, लेकिन छोडेगें नहीं. जहां पुलिस के हाथ नहीं जा सकते, वहां हम पहुंच जाएंगे. ध्यान रखना इस बात को, जो भी हमारे दुश्मन हैं, तैयार रहें. जल्द मुलाकात होगी.'

Advertisement

यह पहली बार नहीं है जब लॉरेंस और गोदारा गैंग के बीच गैंगवार छिड़ी हो. कुछ समय पहले ही अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर हरी बॉक्सर पर गोलियां बरसाई गई थीं. इस हमले की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में ली थी. मशहूर स्टैंड-अप कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित 'कैप्स कैफे' (Kap's Cafe) पर इस साल जब पहली बार फायरिंग हुई थी, तब इसकी जिम्मेदारी हरी बॉक्सर ने ही ली थी. उसके बाद से इस कैफे पर दो और बार फायरिंग हो चुकी है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    दिल्ली ब्लास्ट
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025
    Dharmendra Health
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement