'भारतीयों से नफरत करते हैं जोहरान ममदानी', न्यूयॉर्क के नए मेयर पर एरिक ट्रंप का बड़ा आरोप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने न्यूयॉर्क के नव निर्वाचित मेयर जोहरान ममदानी पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि ममदानी भारतीय समुदाय से नफरत करते हैं और सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एजेंडा चलाते हैं.

और पढ़ें

फॉक्स न्यूज के साथ एक साक्षात्कार के दौरान, ट्रंप जूनियर ने ममदानी को "एक समाजवादी कम्युनिस्ट" करार दिया, जो "किराना स्टोर का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है, नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहता है, यहूदी लोगों से नफरत करता है, और भारतीय आबादी से नफरत करता है."

उन्होंने जोर देकर कहा कि ममदानी को "सेफ स्ट्रीट, क्लीन स्ट्रीट और रीज़नेबल टैक्स" जैसी बुनियादी बातों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सुझाव दिया कि "सरकारी हस्तक्षेप के बिना" शहर समृद्ध हो सकता है.

ममदानी का चुना जाना चिंता का विषय- एरिक

एरिक ट्रंप ने ममदानी के वामपंथी नेता के रूप में उदय को न्यूयॉर्क में एक व्यापक गिरावट का संकेत बताया. उन्होंने कहा, "अति-वामपंथी नीतियां प्रमुख अमेरिकी शहरों को कमजोर कर रही हैं." उन्होंने ममदानी को इस कथित "कट्टरपंथी" बदलाव का उदाहरण बताया और कहा कि यह शहर के भविष्य के लिए चिंता का विषय है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: तल्ख रिश्ते में नया मोड़! मेयर चुनाव में जोरदार टकराव के बाद अब व्हाइट हाउस में मिलेंगे ट्रंप और ममदानी

34 वर्षीय ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम, पहले दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी मूल के पहले मेयर बनने जा रहे हैं. उनकी जीत के बाद अमेरिकी कंजरवेटिव सर्किल में कड़ी नाराज़गी दिख रही है.

ट्रंप भी कर चुके हैं ममदानी की आलोचना

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक एरिक ट्रंप का यह बयान रिपब्लिकन कैंपेन का हिस्सा है, जिसमें ममदानी को एक “कट्टर वामपंथी खतरे” के रूप में पेश किया जा रहा है. हालांकि ममदानी ने व्यक्तिगत हमलों का जवाब देने से परहेज किया है.

इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनके नागरिकता और ICE ऑपरेशंस को लेकर उन्हें देश से निकालने की धमकी दी थी, जिसे ममदानी ने “पावर का दुरुपयोग” बताया था. एरिक ट्रंप ने ममदानी की तुलना अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज़ से भी की, जिन्हें वे अमेज़न के न्यूयॉर्क हेडक्वार्टर रोकने के लिए जिम्मेदार मानते हैं.

यह भी पढ़ें: ...तो 1 जनवरी को अरेस्ट हो जाएंगे नेतन्याहू! जोहरान ममदानी का 'वादा' बढ़ा देगा इजरायली PM की मुश्किलें?

1 जनवरी को पद संभालने वाले ममदानी ने चुनाव जीत के रात कहा था- “डोनाल्ड ट्रंप, अगर आप देख रहे हैं… वॉल्यूम बढ़ाइए. यह वह शहर है जिसने उन्हें जन्म दिया.”

---- समाप्त ----