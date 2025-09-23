scorecardresearch
 

गुजरने वाला था ट्रंप का काफिला, US पुलिस ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों को सड़क पर रोका, फिर...

वायरल वीडियो में इमैनुएल मैक्रों को ट्रैफिक के बीच अपनी कार से सड़क पर उतरते हुए देखा जा सकता है, जहां लोग उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगते हैं. फ्रेंच राष्ट्रपति ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा दिया और उनसे हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक किया कि वह उनके कारण ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं.

डोनाल्ड ट्रंप का काफिला निकलने वाला था, इसलिए न्यूयॉर्क पुलिस ने इमैनुएल मैक्रों की गाड़ी को रोक दिया. (Screenshot)
न्यूयॉर्क में सोमवार को ट्रैफिक जाम के कारण उस वक्त एक अप्रत्याशित क्षण पैदा हो गया, जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के कारण सड़क पर रोक दिया गया. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति कुछ देर के लिए न्यूयॉर्क की सड़क पर फंसे नजर आए, क्योंकि पुलिस ने ट्रंप के काफिले के लिए रास्ते बंद कर दिए थे.

यह वाकया संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में मैक्रों के भाषण के तुरंत बाद हुआ, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की. संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय से फ्रांसीसी दूतावास की ओर जाते समय उनकी कार को न्यूयॉर्क पुलिस ने रोक दिया, जो राष्ट्रपति ट्रंप के काफिले के लिए सड़कों को सुरक्षित कर रही थी. 

फ्रांसीसी मीडिया आउटलेट ब्रूट द्वारा शेयर किए गए वीडियो में एक पुलिस अधिकारी मैक्रों से माफी मांगते हुए कहता है, 'मुझे खेद है, मिस्टर प्रेसिडेंट, अभी सब कुछ बंद है.' वायरल वीडियो में इमैनुएल मैक्रों को ट्रैफिक के बीच अपनी कार से सड़क पर उतरते हुए देखा जा सकता है, जहां लोग उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करने लगते हैं. 

इस मामले में तब और एक मजेदार ट्विस्ट आया, जब फ्रेंच राष्ट्रपति ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को फोन लगा दिया और उनसे हल्के-फुल्के अंदाज में मजाक किया कि वह उनके कारण ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं. वायरल विडियो में मैक्रों को ट्रंप से फोन पर बातचीत करते सुना जा सकता है, जिसमें वह हंसते हुए कहते हैं, 'अंदाजा लगाइए, मैं सड़क पर इंतजार कर रहा हूं, क्योंकि आपके लिए सब कुछ बंद है.'

डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजर गया, लेकिन सड़क सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए खोली गई, जिसके कारण इमैनुएल मैक्रों को पैदल ही अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ना पड़ा. संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र पहले से ही वीआईपी काफिलों के कारण सड़कें बंद होने और मैनहट्टन में कड़ी सुरक्षा की वजह से चर्चा में है. मैक्रों के साथ घटित यह वाकया न्यूयॉर्क में कई विश्व नेताओं की मौजूदगी के दौरान होने वाली ट्रैफिक समस्या को दर्शाता है, जहां राष्ट्रपति भी जाम से अछूते नहीं रहते.

