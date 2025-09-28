'जेफ्री एपस्टीन ने मुझे बुलाया था लेकिन...', रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावों पर क्या बोले मस्क?

मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि एलन मस्क ने 2014 में कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड का दौरा किया था. अब मस्क ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. एलन मस्क ने ट्वीट किया, 'जो भी इस तरह का झूठा नैरेटिव फैला रहा है, वह पूरी तरह निंदनीय है. स्काई न्यूज को इस गुमराह करने वाली हेडलाइन पर शर्म आनी चाहिए.'

डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना



मस्क ने कहा कि उन्होंने एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड के निमंत्रण को ठुकरा दिया था. उन्होंने कहा, 'फिर भी वे मेरा नाम ले रहे हैं, यहां तक कि प्रिंस एंड्रयू से पहले, जो वहां गए भी थे.' शनिवार को मस्क ने 'डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके मीडिया सहयोगियों' पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन्हें 'खतरा' मानते हैं.

मस्क ने रिपोर्ट्स को किया खारिज



मस्क ने ट्वीट किया, 'डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके मीडिया सहयोगी मुझे इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि मैं भ्रष्टाचार को उजागर करता हूं, उनके नैरेटिव को चुनौती देता हूं और एक्स के जरिए लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता हूं.'

इससे कुछ घंटे पहले ही मस्क ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए तीन शब्दों का ट्वीट किया था- 'यह झूठ है (This is false).' यह एपस्टीन की संपत्ति से जुड़े हजारों दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी.

