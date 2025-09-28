scorecardresearch
 

Feedback

'जेफ्री एपस्टीन ने मुझे बुलाया था लेकिन...', रिपोर्ट्स में किए जा रहे दावों पर क्या बोले मस्क?

एलन मस्क ने 2014 में जेफ्री एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है. मस्क ने ट्वीट कर कहा कि यह झूठा नैरेटिव फैलाने वाले निंदनीय हैं और स्काई न्यूज को अपनी गुमराह करने वाली हेडलाइन पर शर्म आनी चाहिए.

Advertisement
X
मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके मीडिया सहयोगियों पर भी निशाना साधा है. (File Photo: Reuters)
मस्क ने डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके मीडिया सहयोगियों पर भी निशाना साधा है. (File Photo: Reuters)

मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया था कि एलन मस्क ने 2014 में कुख्यात यौन अपराधी जेफ्री एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड का दौरा किया था. अब मस्क ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. एलन मस्क ने ट्वीट किया, 'जो भी इस तरह का झूठा नैरेटिव फैला रहा है, वह पूरी तरह निंदनीय है. स्काई न्यूज को इस गुमराह करने वाली हेडलाइन पर शर्म आनी चाहिए.'

डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना
 
मस्क ने कहा कि उन्होंने एपस्टीन के प्राइवेट आइलैंड के निमंत्रण को ठुकरा दिया था. उन्होंने कहा, 'फिर भी वे मेरा नाम ले रहे हैं, यहां तक कि प्रिंस एंड्रयू से पहले, जो वहां गए भी थे.' शनिवार को मस्क ने 'डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके मीडिया सहयोगियों' पर निशाना साधते हुए कहा कि वे उन्हें 'खतरा' मानते हैं. 

मस्क ने रिपोर्ट्स को किया खारिज
 
मस्क ने ट्वीट किया, 'डेमोक्रेटिक पार्टी और उनके मीडिया सहयोगी मुझे इसलिए निशाना बना रहे हैं क्योंकि मैं भ्रष्टाचार को उजागर करता हूं, उनके नैरेटिव को चुनौती देता हूं और एक्स के जरिए लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता हूं.'

सम्बंधित ख़बरें

टेस्ला के सीईओ एलन मस्क (दाएं) ट्रंप सहयोगी स्टीव बैनन (बाएं) के साथ बैठे हुए. (Photo: Reuters)
एपस्टीन फाइल्स में मस्क, पीटर थिल जैसे नाम... US पॉलिटिक्स में हड़कंप 
Elon Musk X
कहीं बैन, कहीं जुर्माना... मस्क का X लोकल कानून से बचता क्यों है? 
Elon Musk X
X को झटका, केंद्र के खिलाफ दायर याचिका खारिज 
Donald Trump and Elon Musk seen together at Charlie Kirk Memorial Service
ट्रंप और मस्क में हो गई सुलह? चार्ली किर्क की श्रद्धांजलि सभा में साथ आए नजर 
Duniya Aajtak
ट्रंप ने दी चार्ली किर्क को श्रद्धांजलि, देखें दुनिया आजतक  

इससे कुछ घंटे पहले ही मस्क ने मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज करते हुए तीन शब्दों का ट्वीट किया था- 'यह झूठ है (This is false).' यह एपस्टीन की संपत्ति से जुड़े हजारों दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया थी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement