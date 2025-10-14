'अच्छा हुआ मैंने आपको गवर्नर नहीं कहा...', कार्नी ने जब याद दिलाई गलती तो बोले ट्रंप

मिस्र के शर्म-अल-शेख में हुए गाजा शांति सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच एक रोचक 'हॉट माइक' घटना ने सभी का ध्यान खींचा है. इस घटना ने दो देशों के रिश्तों के साथ-साथ नेताओं के व्यक्तिगत संवादों की झलक पेश की.

डोनाल्ड ट्रंप ने सम्मेलन के दौरान सार्वजनिक तौर पर कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी को गलती से "राष्ट्रपति" कह कर संबोधित कर दिया. अपनी बेबाक शैली के लिए चर्चाओं में रहने वाले ट्रंप ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नेताओं को गाजा में संघर्ष खत्म करने और स्थायी शांति के लिए कोशिशें बढ़ाने पर जोर दिया. इसी संबोधन के दौरान ट्रंप से यह जुबानी गलती हो गई.

यह भी पढ़ें: 'भारत एक महान देश, मेरे अच्छे दोस्त...', जब राष्ट्रपति ट्रंप ने PAK पीएम शहबाज शरीफ के सामने की PM मोदी की तारीफ, Video

सम्मेलन के बाद, ट्रंप और कार्नी आपस में हंसते-मुस्कराते कैमरे में रिकॉर्ड हो गए. कार्नी ने मजाकिया अंदाज में कहा, "मैं खुश हूं कि आपने मुझे राष्ट्रपति बना दिया.”

'चलो कम से कम मैंने आपको गवर्नर नहीं कहा'

ट्रंप ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, "क्या मैंने... ऐसा कहा? कम से कम मैंने गवर्नर तो नहीं कहा." ट्रंप ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह कनाडा के पूर्व राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो को 'गवर्नर' कहकर पुकारते थे.

Advertisement

सोशल मीडिया पर ट्रंप-कार्नी की खूब चर्चा

यह मजाकिया बातचीत तुरंत सोशल मीडिया पर छा गई और दर्शकों और प्रतिनिधियों में भी इसे खूब सराहा गया. टीवी चैनलों ने इस घटना की क्लिप बार-बार दिखायी, जहां दोनों नेता खुलकर हंसते दिखाई दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें: 'भारत-PAK युद्ध में इस जेंटलमैन ने दखल न दिया होता तो...', मिस्र में शहबाज शरीफ ने ट्रंप की तारीफ में पढ़े कसीदे

विशेषज्ञों ने कहा, ऐसे हल्के-फुल्के संवाद कूटनीति में संबंधों को मजबूत करने में कारगर होते हैं. कार्नी इस साल मार्च में प्रधानमंत्री बने हैं और यह उनकी पहली बड़ी अंतरराष्ट्रीय बैठक थी.

गाजा सीजफायर पर मिस्र में समिट

दरअसल, मिस्र के शर्म-अल-शेख में सोमवार को गाजा सीजफायर के समर्थन में बड़ा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के नेताओं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सीसी, तुर्की, कतर समेत कई अहम मध्यस्थ देशों ने शिरकत की. इस सम्मेलन का मकसद हाल ही में हुए गाजा युद्धविराम समझौते को मजबूत और आगे लागू करना था.

---- समाप्त ----