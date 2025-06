'चट्टानों में धंस गए ढांचे, गर्त में गई छत... विनाश सटीक शब्द है', ट्रंप ने बताया हमले के बाद ईरानी न्यूक्लियर साइट का हाल

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि ईरान में सभी परमाणु स्थलों को भारी क्षति हुई है. राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इन न्यूक्लियर साइट्स को असली नुकसान तो धरती के गहरे नीचे हुआ है. रविवार को अमेरिकी बी-2 विमानों ने ईरान के तीन परमाणु स्थलों नतांज, इस्फहान और फोर्डो पर हमला किया था.

Israel has been unable to cause any major damage to Iran's underground uranium enrichment facility at Fordow,