scorecardresearch
 

Feedback

ट्रंप-पुतिन की दो घंटे लंबी बातचीत, यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए जल्द बुडापेस्ट में मुलाकात

टॉमहॉक अमेरिकी लॉन्ग-रेंज क्रूज मिसाइल है, जो मुख्य रूप से नौसेना के जहाजों या पनडुब्बियों से लॉन्च होती है. यह GPS और डिजिटल मैपिंग से गाइड होती है, जो इसे बहुत सटीक बनाती है.

Advertisement
X
जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे से पहले ट्रंप और पुतिन की फोन कॉल (Photo: PTI)
जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे से पहले ट्रंप और पुतिन की फोन कॉल (Photo: PTI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से गुरुवार को लंबी-चौड़ी बातचीत की. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे से एक दिन पहले ही ट्रंप और पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई.

ट्रंप ने पुतिन से बातचीत के बीच ही अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर बताया कि अभी पुतिन के साथ बातचीत जारी है. उनके साथ लंबी-चौड़ी बातचीत हो रही है. इस दौरान क्या-क्या बातचीत हुई, इसके बारे में बताऊंगा. 

ि

सम्बंधित ख़बरें

B&W: भारत ने ट्रंप के 'रूसी तेल डील' दावे को किया खारिज, विदेश मंत्रालय ने दी सफाई 
There was no conversation between the Prime Minister and Trump – Ministry of External Affairs.
रूसी तेल को लेकर ट्रंप के दावे पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया, देखें  
Trumps Threat - We could give Tomahawks to Ukraine!
ट्रंप-जेलेंस्की की मुलाकात से पहले क्यों अलर्ट हुआ रूस? 
Modi is my friend, our relationship is excellent: Donald Trump
रूस और भारत का वो कदम, जिससे कम होगा डॉलर का दबदबा 
Rahul Gandhi: PM Modi is scared
'PM मोदी डर गए...' ट्रंप के दावे पर राहुल गांधी का निशाना 

हालांकि, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के साथ लंबी बातचीत के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मेरी टेलीफोन वार्ता अभी खत्म हुई. यह बातचीत बहुत लाभप्रद रही. राष्ट्रपति पुतिन ने मिडिल ईस्ट में शांति लाने के लिए मुझे और अमेरिका को बधाई दी. मेरा मानना है कि मिडिल ईस्ट की इस कामयाबी से ही रूस और यूक्रेन यु्द्ध खत्म करने के लिए हमारी बातचीत में मदद मिलेगी. 

्

ट्रंप ने कहा कि रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म होने के बाद अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर भी बातचीत हुई. इस बातचीत के अंत में सहमति बनी है कि अगले हफ्ते दोनों मुल्कों की उच्चस्तरीय अधिकारियों की बैठक होगी. अमेरिका की ओर से विदेश मंत्री मार्को रुबियो इसकी अगुवाई करेंगे. यह बैठक कहां होगी, अभी इसकी जगह निर्धारित नहीं हुई है लेकिन इस बैठक के बाद मेरी और राष्ट्रपति पुतिन की हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बैठक होगी. यह बैठक रूस और यूक्रेन की जंग खत्म कराने के लिए होगी. यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और मैं कल ओवल ऑफिस में बैठक कर रहे हैं. 

Advertisement

बता दें कि जेलेंस्की को अमेरिका से मदद की दरकार है. जेलेंस्की को लंबी दूरी की टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों सहित अमेरिका से उन्नत हथियार मिलने की आस है. इन मिसाइलों की रेंज में मॉस्को और अन्य रूसी शहर आ सकते हैं. इसे लेकर ट्रंप ने पहले संकेत दिए थे कि अगर पुतिन बातचीत की टेबल पर नहीं आए तो वह यूक्रेन को ये हथियार मुहैया करा सकते हैं.

ट्रंप ने छह अक्टूबर को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि मैंने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर विचार किया है. उन्होंने ये भी कहा कि वह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से बात करेंगे और पूछेंगे कि क्या रूस चाहता है कि ये मिसाइलें उसके खिलाफ इस्तेमाल हों.

ट्रंप ने कहा था कि टॉमहॉक एक जबरदस्त हथियार है. रूस को इसकी जरूरत नहीं है. उन्होंने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात कर कहा था कि अगर रूस शांति वार्ता नहीं करता, तो अमेरिका NATO देशों को ये मिसाइलें बेचेगा, जो फिर इन्हें यूक्रेन को ट्रांसफर करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election 2025
    Advertisement