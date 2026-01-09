Trump Tariff Hearing Live: ट्रंप के टैरिफ पर US में 'सुप्रीम फैसला' थोड़ी देर में, टिकी हैं पूरी दुनिया की नजरें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और अब मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. आज आने वाला फैसला ट्रंप के लिए पहली बड़ी अग्निपरीक्षा माना जा रहा है. आज कोर्ट यह तय करेगा कि ट्रंप प्रशासन ने International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) के तहत जो टैरिफ लगाए थे, वे कानूनी थे या नहीं. इस फैसले पर सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार नीतियों की भी नजरें टिकी हैं.

ट्रंप के खिलाफ फैसला आया तो?

अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के खिलाफ फैसला देता है और टैरिफ को अवैध करार देता है, तो इसके बड़े कानूनी और आर्थिक नतीजे होंगे. ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को कंपनियों और आयातकों से वसूले गए टैरिफ की रकम लौटानी पड़ सकती है, जो 100 से 150 अरब डॉलर तक हो सकती है. इसके अलावा भविष्य में कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के आपातकाल का हवाला देकर मनमाने टैरिफ नहीं लगा पाएगा, जिससे ट्रंप की ‘America First’ टैरिफ नीति को बड़ा झटका लगेगा.

अगर ट्रंप के पक्ष में आया जजमेंट तो क्या?

वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला देता है, तो राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकारों के तहत लगाए गए सभी टैरिफ कानूनी रूप से सही माने जाएंगे. इससे कंपनियों को कोई रिफंड नहीं मिलेगा और अमेरिकी सरकार का अरबों डॉलर का राजस्व सुरक्षित रहेगा. साथ ही ट्रंप की सख्त व्यापार नीति को मजबूती मिलेगी और चीन, रूस, भारत जैसे देशों पर दबाव बनाने की रणनीति को कानूनी समर्थन मिलेगा.

इस फैसले से जुड़े सभी लाइव अपडेट्स आप यहां पढ़ सकते हैं: