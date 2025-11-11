scorecardresearch
 

'जल्द घटेगा भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ...', डोनाल्ड ट्रंप ने दिए भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों में नरमी के संकेत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका जल्द ही भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ को कम कर सकता है. उन्होंने सोमवार को कहा कि भारत और अमेरिका व्यापार समझौते के बेहद करीब हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ टैरिफ कम करने के संकेत दिए. (Photo: AP)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को भारत के साथ व्यापार संबंधों में नरमी के संकेत दिए. उन्होंने कहा है कि हम भारत के साथ एक व्यापक और न्यायसंगत व्यापार समझौते के बेहद करीब है और जल्द ही भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए ऊंचे टैरिफ दरों में कमी की जा सकती है. ट्रंप ने कहा, 'अभी वे (भारत) मुझसे बहुत खुश नहीं हैं, लेकिन वे हमें फिर से पसंद करेंगे. हम एक निष्पक्ष व्यापार समझौते के बहुत करीब हैं. दोनों देश ऐसे समझौते के करीब हैं जो सभी के लिए अच्छा होगा.'

डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापारिक तनाव में अब नरमी आ सकती है. पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों पर कई मुद्दों को लेकर मतभेद उभर आए थे, विशेषकर टैरिफ और रूस से ऊर्जा आयात को लेकर. इस साल की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन ने भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क लगाते हुए कई वस्तुओं पर टैरिफ दरें 50 प्रतिशत तक बढ़ा दी थीं. इसका एक प्रमुख कारण भारत पर रूस से तेल आयात घटाने का दबाव बनाना था. 

टैरिफ के कारण तनावपूर्ण हुए थे भारत-US संबंध

ट्रंप प्रशासन के इस निर्णय से दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ता में तनाव बढ़ गया था. हाल के दिनों में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कई मौकों पर यह दावा किया है भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में काफी कमी की है. हालांकि, भारत ने ट्रंप के इन दावों की पुष्टि नहीं की है और ना ही रूस से अपना तेल आयात कम करने को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी किया है. भारत के विदेश मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ट्रंप के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नई दिल्ली अपने नागरिकों की की ऊर्जा जरूरतों को ध्यान में रखकर कच्चे तेल के आयात पर निर्णय लेता है, किसी के दबाव में नहीं.

ट्रंप ने सोमवार को फिर कहा, 'उन्होंने रूसी तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है. यह बहुत हद तक घट चुका है. हां, हम भी भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाने जा रहे हैं, यह किसी भी समय हो सकता है.' डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान वॉशिंगटन में अपने करीबी सहयोगी सर्जियो गोर के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दिया, जिन्हें भारत में अमेरिका का राजदूत नियुक्त किया गया है. उन्होंने कहा कि गोर पहले ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ मित्रतापूर्ण संबंध विकसित कर चुके हैं. ट्रंप ने कहा, 'राजदूत के रूप में सर्जियो देशों के संबंधों को और मजबूत करेंगे, अमेरिकी उद्योगों व तकनीकों में निवेश को बढ़ावा देंगे, ऊर्जा निर्यात को विस्तारित करेंगे और सुरक्षा सहयोग को गहरा करेंगे.'

