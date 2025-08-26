ठीक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत? हाथ पर फिर दिखा ब्लैक-ब्लू स्पॉट, बार-बार छिपाते रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दाहिने हाथ पर एक बार फिर गहरा काला-नीला निशान देखा गया, जिसने सोमवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग के साथ व्हाइट हाउस की बैठक में लोगों का ध्यान खींचा. ये निशान देखकर ऐसा लगता है, जैसे ट्रंप के हाथ पर चोट लगी हो.

ली जे म्युंग के साथ ​मीटिंग के दौरान द ओवल ऑफिस में रिजॉल्यूट डेस्क पर बैठे ट्रंप अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ को बार-बार ढकने की कोशिश करते दिखे, जिससे स्पष्ट हो रहा था कि वह अपने दाहिने हाथ पर चोट के निशान को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं.

कुछ दिन पहले भी एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ पर ऐसा निशान देखा गया था, जिसने उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चाओं को हवा दी. इस संबंध में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने चिंताओं को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति के हाथ पर यह निशान, बार-बार हाथ मिलाने और एस्पिरिन के नियमित उपयोग से होने वाली मामूली जलन के कारण है.

#WATCH | Washington DC | In a Bilateral Meeting with the President of the Republic of Korea, US President Donald Trump says, "... I stopped 7 wars that were raging... including India and Pakistan that was probably two weeks away from being a nuclear war. They were shooting down… pic.twitter.com/Yefj3LjKuc — ANI (@ANI) August 25, 2025

इस साल जुलाई में ट्रंप के हाथ पर दिखे चोट के निशान पर, व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति के निजी चिकित्सक डॉ. सीन बारबाबेला का पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि ये निशान 'बार-बार हाथ मिलाने और हृदय रोग की रोकथाम के लिए ली जाने वाली एस्पिरिन दवा' के कारण हैं. डॉ. बारबाबेला ने पुष्टि की कि ट्रंप को क्रोनिक वेनस इन्सफिशिएंसी (CVI) है, जिसे उन्होंने 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में होने वाला एक सामान्य मेडिकल कंडीशन बताया.

डॉक्टर सीन बारबाबेला ने अपने पत्र में कहा था कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मेडिकल जांच में 'डीप वेन थ्रोम्बोसिस' (DVT) या धमनी रोग का कोई सबूत नहीं मिला.' पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि ट्रंप के निचले पैरों में हल्की सूजन देखी गई, जिसे व्हाइट हाउस मेडिकल यूनिट ने सावधानीपूर्वक जांचा. यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप के हाथ ने ध्यान खींचा है. इस साल फरवरी में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ बैठक के दौरान भी उनके हाथ पर ऐसा ही निशान देखा गया था.

