'मैंने भारत-पाक के बीच परमाणु युद्ध होने से रोका, वॉर में गिरे 7 लड़ाकू विमान', ट्रंप का बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर बात की. उन्होंने कहा है कि मैं 'तानाशाह' नहीं बल्कि एक 'बहुत समझदार' शख्स हूं. ट्रंप ने दावा किया कि मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच एक परमाणु युद्ध को होने से रोका था.

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी का सफल ऑपरेशन किया था. इन बयानों के जरिए उन्होंने अपनी नीतियों और फैसलों को सही ठहराया है.

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, "भारत और पाकिस्तान के बीच जंग 'अगले स्तर' पर पहुंच गई थी. यह जंग परमाणु युद्ध का रूप ले सकती थी. इस दौरान सात जेट विमानों को मार गिराया गया था और उनके पास इसे रोकने के लिए कुछ ही घंटे थे. मैंने इस जंग को रोक दिया था.

टैरिफ की ताकत और ईरान पर बमबारी...

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के परमाणु ठिकाने पर बमबारी एक 'दोषरहित ऑपरेशन' था. इस ऑपरेशन में 52 टैंकर और कई F-22 और B-2 बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल हुआ था.

ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने टैरिफ के जरिए युद्धों को रोका. उन्होंने कहा कि टैरिफ की ताकत को कोई नहीं जानता था. इस नीति से खरबों डॉलर का रेवेन्यू आ रहा है.

यूक्रेन जंग और NATO से संबंध...

रूस-यूक्रेन जंग पर ट्रंप ने कहा, "अमेरिका अब यूक्रेन पर कोई पैसा खर्च नहीं करता है. हम NATO से निपटते हैं, यूक्रेन से नहीं. हम युद्ध को खत्म करना चाहते हैं और इस संबंध में व्लादिमीर पुतिन से बात भी की है. रूस-यूक्रेन युद्ध को रोकना मेरे लिए सबसे आसान था, लेकिन यह अब जटिल होता जा रहा है."

परमाणु निरस्त्रीकरण और सुरक्षा...

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह परमाणु निरस्त्रीकरण चाहते हैं और उन्होंने पुतिन से परमाणु मिसाइलों के बारे में भी बात की है. यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी पर ट्रंप ने कहा कि मैंने इसकी प्रक्रियाओं पर अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन मुझे लगता है कि वे इसका समाधान निकाल लेंगे. उन्होंने कहा कि हम NATO को मिसाइलें देते हैं और वे यूक्रेन को देते हैं. हम अब यूक्रेन पर पैसा नहीं खो रहे, बल्कि कमा रहे हैं.

