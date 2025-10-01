scorecardresearch
 

Feedback

'कौम के गद्दार...', ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन पड़ा भारी, मुसलमानों ने किया PAK और अरब देशों का विरोध

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा शांति प्रस्ताव मुस्लिम देशों के लिए राजनीतिक संकट बन गया है. हमास के निरस्त्रीकरण और अमेरिकी-नियंत्रित प्रशासन की शर्तों पर आधारित इस योजना को "उम्माह से गद्दारी" कहा जा रहा है. पाकिस्तान समेत अरब देशों में इसे "टू-स्टेट सरेंडर" करार देकर भारी विरोध हो रहा है.

Advertisement
X
गाजा प्लान तैयार करने से पहले अरब समिट में शामिल हुए थे ट्रंप. (File Photo)
गाजा प्लान तैयार करने से पहले अरब समिट में शामिल हुए थे ट्रंप. (File Photo)

दो साल से जारी गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शांति प्रस्ताव अब मुस्लिम देशों के लिए राजनीतिक संकट बन गया है. पाकिस्तान और कई अरब राष्ट्रों पर फिलिस्तीन के मुद्दे से धोखा करने के आरोप लग रहे हैं.

ट्रंप के गाजा शांति प्लान में फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा को अमेरिकी राष्ट्रपति की अध्यक्षता वाले "बोर्ड ऑफ पीस" से चलाने की शर्त शामिल है. योजना के तहत इजरायल को चरणबद्ध तरीके से गाज़ा से हटना था, बंधकों की अदला-बदली होनी थी और अरब देशों को पुनर्निर्माण का खर्च उठाना था. बदले में फिलिस्तीन को भविष्य में राज्य का अस्पष्ट वादा किया गया.

यह भी पढ़ें: गाजा में सेना भेज पाकिस्तान दिखाना चाहता है 'चौधराहट', लेकिन जिन्ना के 'इजरायल हेट' का क्या होगा?

सम्बंधित ख़बरें

Meeting between Modi and Trump, discussion on tariffs?
मोदी-ट्रंप की जल्द हो सकती है मुलाकात, टैरिफ पर होगी चर्चा 
Modi Trump
मोदी-ट्रंप की इसी महीने मुलाकात संभव, टैरिफ संकट और H-1B वीजा की कड़वाहट होगी दूर? 
चीन ने आज से के-वीजा पॉलिसी शुरू कर दी है. (Photo- AP)
क्या सिलिकॉन वैली छोड़कर भारतीय बीजिंग चले जाएंगे, कितना फायदेमंद चीन का विकल्प? 
trump netanyahu apology
फोन पकड़े रहे ट्रंप, माफी मांगते रहे नेतन्याहू... व्हाइट हाउस से जारी हुई ये तस्वीर ऐतिहासिक है! 
Modi Trump
पीएम मोदी ने किया था गाजा पीस प्लान का स्वागत, ट्रंप ने शेयर किया सोशल मीडिया पोस्ट 

कागज पर यह प्रस्ताव एक रोडमैप जैसा दिखा, लेकिन जमीनी हकीकत में इसे "उम्माह से गद्दारी" करार दिया गया. जिन मुस्लिम देशों ने अब तक इजरायल को मान्यता नहीं दी थी, वे इस समझौते से उसकी मौजूदगी को स्वीकारते नजर आ रहे हैं.

शहबाज शरीफ ने ट्रंप के प्लान का समर्थन किया

Advertisement

पाकिस्तान में सरकार की कथित मंजूरी को भारी विरोध झेलना पड़ा है. कराची स्थित डॉन अखबार ने लिखा कि राजनेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं ने इसे "टू-स्टेट सरेंडर" बताया, जिसमें तराजू पूरी तरह इजरायल के पक्ष में झुका हुआ है.

मुस्लिम देशों को कहा जा रहा "उम्माह के गद्दार"

आलोचकों का कहना है कि यह डील फिलिस्तीनियों से संप्रभुता छीनती है, "जनसंहार" के बाद इजरायली सुरक्षा घेरे को वैध ठहराती है और गाजा की किस्मत को अमेरिकी और अरब देशों की मर्जी पर टिका देती है. इसी वजह से इस प्रस्ताव को मानने वाले मुस्लिम देशों को अब "उम्माह के गद्दार" कहा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: ट्रंप के गाजा प्लान को आठ अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन, युद्ध समाप्त करने की पहल का किया स्वागत

गाजा इस समय तबाही और अकाल के कगार पर है. ऐसे हालात में ट्रंप का शांति प्रस्ताव फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय के अधिकार को भू-राजनीतिक सौदों में बेच देने जैसा माना जा रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement