ट्रंप के गाजा प्लान को आठ अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन, युद्ध समाप्त करने की पहल का किया स्वागत

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में युद्ध समाप्त करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पेश की गई 20-सूत्रीय योजना का आठ अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने स्वागत किया है.

ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद सामने आई यह योजना गाजा में तत्काल युद्ध विराम और 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, हमास ने अभी तक इस शांति योजना को स्वीकार नहीं किया है.

जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने इस शांति योजना का स्वागत किया है. एक संयुक्त बयान के अनुसार, इन मंत्रियों ने क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने में अमेरिका के साथ साझेदारी के महत्व पर जोर दिया.

यह भी पढ़ें: 'गाजा प्लान' पर नेतन्याहू से नाराज मंत्री, हमास भी अड़ा, अब क्या करेगा इजरायल?

ट्रंप-नेतन्याहू के प्रस्ताव का स्वागत

संयुक्त बयान में कहा गया है कि देशों ने युद्ध को समाप्त करने, गाजा के पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनी लोगों के विस्थापन को रोकने और एक व्यापक शांति को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत किया.

Advertisement

इन आठ विदेश मंत्रियों ने एक व्यापक समझौते के माध्यम से गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. संयुक्त बयान में कहा गया कि यह पहल गाज़ा का पुनर्निर्माण, फ़िलिस्तीनी लोगों के विस्थापन को रोकने और मानवीय सहायता की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम है.

---- समाप्त ----