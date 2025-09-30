scorecardresearch
 

ट्रंप के गाजा प्लान को आठ अरब और मुस्लिम देशों का समर्थन, युद्ध समाप्त करने की पहल का किया स्वागत

ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई वार्ता के बाद एक प्लान जारी किया गया. इस प्लान में गाजा में युद्ध को तत्काल समाप्त करने और हमास द्वारा बंधक बनाए गए सभी लोगों को 72 घंटों के भीतर रिहा करने का प्रस्ताव है.

ट्रंप की गाज़ा शांति योजना को अरब व मुस्लिम देशों का समर्थन मिला (Photo- ITG)
ट्रंप की गाज़ा शांति योजना को अरब व मुस्लिम देशों का समर्थन मिला (Photo- ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा में युद्ध समाप्त करने और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए पेश की गई 20-सूत्रीय योजना का आठ अरब और मुस्लिम बहुल देशों ने स्वागत किया है.

ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बातचीत के बाद सामने आई यह योजना गाजा में तत्काल युद्ध विराम और 72 घंटों के भीतर हमास द्वारा बंधकों की रिहाई का प्रस्ताव रखा गया है. हालांकि, हमास ने अभी तक इस शांति योजना को स्वीकार नहीं किया है.

जॉर्डन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्किये, सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों ने इस शांति योजना का स्वागत किया है. एक संयुक्त बयान के अनुसार, इन मंत्रियों ने क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करने में अमेरिका के साथ साझेदारी के महत्व पर जोर दिया.

यह भी पढ़ें: 'गाजा प्लान' पर नेतन्याहू से नाराज मंत्री, हमास भी अड़ा, अब क्या करेगा इजरायल?

ट्रंप-नेतन्याहू के प्रस्ताव का स्वागत

संयुक्त बयान में कहा गया है कि देशों ने युद्ध को समाप्त करने, गाजा के पुनर्निर्माण, फिलिस्तीनी लोगों के विस्थापन को रोकने और एक व्यापक शांति को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव का स्वागत किया.

इन आठ विदेश मंत्रियों ने एक व्यापक समझौते के माध्यम से गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ काम करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की. संयुक्त बयान में कहा गया कि यह पहल गाज़ा का पुनर्निर्माण, फ़िलिस्तीनी लोगों के विस्थापन को रोकने और मानवीय सहायता की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम है.

