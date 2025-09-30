scorecardresearch
 

Feedback

'शर्म करो, मुसलमानों की हत्या पर सौदेबाजी...', ट्रंप के गाजा प्लान को समर्थन देकर बुरे फंसे शहबाज, लानतें भेज रहे पाकिस्तानी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए 20 सूत्रीय योजना पेश की है. उनके इस प्लान पर शहबाज शरीफ ने समर्थन जताया है. इजरायल पर शहबाज शरीफ के सुर भी बदल गए हैं जिसे लेकर पाकिस्तानी उनकी काफी आलोचना कर रहे हैं.

Advertisement
X
शहबाज शरीफ ट्रंप के गाजा प्लान से पूरी तरह सहमति जता रहे हैं (Photo: Reuters)
शहबाज शरीफ ट्रंप के गाजा प्लान से पूरी तरह सहमति जता रहे हैं (Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा में शांति की नई प्लानिंग लेकर सामने आए हैं जिसपर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी राजी हो गए हैं. ट्रंप के नए प्रस्ताव के मुताबिक इजरायल को गाजा में अपनी सैन्य कार्रवाई रोकनी होगी, हमास को जीवित और मृत बंधकों को चरणबद्ध तरीके से वापस करना होगा और उसे हथियार डालने होंगे. प्रस्ताव पर दोनों पक्षों की सहमति के बाद गाजा में मानवीय सहायता की बहाली पर हर रोक-टोक खत्म कर दी जाएगी. बताया जा रहा है कि 20 सूत्री गाजा प्लान फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण का रास्ता खोलेगा.

ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा प्लान पेश किया और इस दौरान उन्होंने अपने नए-नए खास बने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी जिक्र किया. ट्रंप ने कहा, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल शुरू से ही हमारे साथ रहे हैं... वो बेहद शानदार हैं. उन्होंने बयान जारी किया है कि वो इस प्लान को लेकर हमारे साथ हैं. उन्होंने पूरी तरह से इस प्लान का समर्थन किया है.'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक ट्वीट कर ट्रंप के गाजा प्लान का समर्थन किया है. पाकिस्तान ने इजरायल को अब तक एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं दी है और गाजा में इजरायली हमलों को 'नरसंहार' बताता आया है.

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump 100% Movie Tax
भारत को ₹1300Cr का झटका देंगे ट्रंप! 100% मूवी टैक्स के ऐलान से सिनेमा जगत में खलबली  
ट्रंप ने फिर कर दिया बड़ा ऐलान, विदेशी फिल्मों पर लगाया इतना टैरिफ  
finland on trade with india
India के साथ Trade बढ़ाने की तैयारी में अब Finland 
डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना पर हमास ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. (Photo- Pixabay)
कतर, तुर्की या जॉर्डन- अमेरिकी शर्त न मानने वाले हमास आतंकी कहां जा सकते हैं? 
ट्रंप और पीएम मोदी की दोस्ती पर क्या बोले अमेरिकी अधिकारी (Photo: PTI)
ट्रंप के गाजा प्लान को मिला पीएम मोदी का साथ, बोले- ये वेस्ट एशिया में शांति का रास्ता तय करेगा 

शहबाज शरीफ या पाकिस्तान के मंत्री अब तक इजरायल के लिए 'जायोनिस्ट रिजीम' शब्द का इस्तेमाल करते आए थे. शहबाज शरीफ का कहना था कि वो कभी भी जायोनिस्ट रिजीम यानी इजरायल को एक देश के रूप में मान्यता नहीं देंगे.

Advertisement

लेकिन अब वो टू स्टेट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसका मतलब है कि पाकिस्तान इजरायल को मान्यता देने के लिए तैयार है. शहबाज शरीफ के इस बदले सुर की पाकिस्तान में खूब आलोचना हो रही है.

गाजा प्लान पर क्या बोले शहबाज?

ट्रंप के गाजा प्लान की भर-भर कर तारीफ करते हुए शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, 'मैं राष्ट्रपति ट्रंप की 20 सूत्रीय योजना का स्वागत करता हूं, जिसका मकसद गाजा युद्ध को समाप्त करना है. मुझे यह भी विश्वास है कि फिलिस्तीनी जनता और इजरायल के बीच स्थायी शांति ही इस क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक विकास लाने के लिए जरूरी है.'

शहबाज ने लिखा, 'मुझे पूरा यकीन है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस अत्यंत महत्वपूर्ण और तात्कालिक समझौते को वास्तविकता में बदलने के लिए हर संभव मदद के लिए पूरी तरह तैयार हैं. मैं राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व और इस युद्ध को समाप्त करने में विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की अहम भूमिका की सराहना करता हूं.'

शहबाज शरीफ ने आगे लिखा कि 'मैं मानता हूं कि क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए टू-स्टेट सॉल्यूशन को लागू करना बेहद जरूरी है.'

शहबाज शरीफ के बदले सुर, भड़के पाकिस्तानी

ट्रंप के गाजा प्लान को समर्थन देने और इजरायल को लेकर शहबाज शरीफ के बदले सुर की पाकिस्तान में काफी आलोचना हो रही है.

Advertisement

नईम उर रहमानी नाम के एक वेरिफाइड पाकिस्तानी यूजर ने शहबाज शरीफ की आलोचना करते हुए लिखा, 'हम प्रधानमंत्री के बयान को सख्ती से खारिज करते हैं. संयुक्त राष्ट्र का चार्टर साफ कहता है कि अगर किसी देश की जमीन पर कब्जा किया गया है, तो उसे सशस्त्र संघर्ष का अधिकार है, और कोई भी ताकत इस अधिकार को जबरदस्ती छीन नहीं सकती.'

यूजर ने आगे लिखा, '66,000 शहीद फिलिस्तीनियों की लाशों पर खड़े होकर किसी तथाकथित शांति प्रस्ताव की तारीफ करना दरअसल गुनहगारों का साथ देना है. पाकिस्तानी कौम की इच्छा और सहमति के बिना, कोई इंसान किस हक से डोनाल्ड ट्रंप की बोली बोलने की जुर्रत कर सकता है?'

शहबाज शरीफ के एक वेरिफाइड पैरोडी अकाउंट से शहबाज शरीफ के ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखा गया, 'इस ट्वीट को डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस की तरफ से मेरे लिए लिखा गया है.'

अपने प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर बता रहे पाकिस्तानी

जिम्मी वर्क नाम के एक वेरिफाइड यूजर ने शहबाज शरीफ को क्राइम-मिनिस्टर बताते हुए लिखा, 'डियर क्राइम मिनिस्टर, टू-स्टेट सॉल्यूशन से आपका मतलब क्या है? क्या आप खुद इसे समझते भी हैं? गाजा पट्टी को इजरायल ने तबाह कर दिया है. वेस्ट बैंक पर लगातार हमले हो रहे हैं. ऐसे में फिलिस्तीनी राज्य कहां बनाया जाएगा? नेतन्याहू न तो टू-स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं और न ही वन-स्टेट सॉल्यूशन. वो तो नो-स्टेट सॉल्यूशन चाहते हैं- यानी फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह ही न बचे, सबकुछ सिर्फ इजरायल के लिए.'

Advertisement

सिदरा हिजाजी नाम की एक वेरिफाइड यूजर ने शहबाज शरीफ की कड़ी आलोचना करते हुए लिखा, 'आपको क्या हो गया है? क्या इसी वजह से आप अपने साथ इजरायल का समर्थन करने वाले डेलीगेट्स अमेरिका ले गए थे? खुदा के लिए, इजरायल नाम की कोई चीज मौजूद ही नहीं है! आप ही के लोग इमरान खान को इजरायली एजेंट कहते थे और अब अमेरिका जाकर उन्हीं गासिबों (कब्जा करने वालों) को मान्यता दे बैठे हो. शर्म आनी चाहिए!'

'मासूमों के नरसंहार पर सौदा किया'

पाकिस्तानी मूल के एक अमेरिकी यूजर ने लिखा, 'यह कोई जंग नहीं है… यह तो नरसंहार है! तुमने मासूम मुसलमानों और बच्चों के नरसंहार पर सौदेबाजी की है.' 

एक और पाकिस्तानी यूजर ने लिखा, 'तुम्हारे अपने ही देश में कोई तुम्हारी बात नहीं मानता- फिर तुम कौन होते हो फिलिस्तीन के लिए फैसले करने वाले?'

पाकिस्तान की एक महिला यूजर लिखती हैं, 'आपके इस बयान से मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं है! आपने अफगानिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी ताकतों का गंदा काम किया था और अब वही दोबारा कर रहे हो. मुस्लिम मुल्क होने का दावा बस नाम का रह गया है.'

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement