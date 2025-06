इजरायल-ईरान पर ट्रंप ने फोड़ा F-bomb, सीजफायर उल्लंघन पर निकाली भड़ास

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त बेहद नाराज नजर आए जब उन्होंने सार्वजनिक रूप से ‘F-word’ का इस्तेमाल करते हुए ईरान-इजरायल युद्ध के हालात पर अपनी भड़ास निकाली. यह मौका रेयर था जब किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान खुले मंच पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है.

Advertisement

ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि ईरान और इजरायल के बीच "पूर्ण और समग्र युद्धविराम" समझौता हो गया है, जिससे 13 जून से जारी संघर्ष समाप्त हो गया, लेकिन इसके कुछ घंटों बाद ही ईरान-इजरायल में एक और मिसाइल हमले हुए और तेल अवीव में सायरन बजने लगे.

यह भी पढ़ें: 'हमला नहीं रोक सकते, सीजफायर तोड़ने का पलटवार जरूरी...', धमकी दे रहे ट्रंप को नेतन्याहू का जवाब, तेहरान पर दागी मिसाइल

‘F-word’ के साथ बोले ट्रंप- इजरायल-ईरान को नहीं पता वे क्या कर रहे हैं...

इजरायल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा कि ईरान द्वारा सीजफायर तोड़ने के बाद उन्होंने सेना को 'जवाबी कार्रवाई' के आदेश दिए हैं. मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने कहा, "एक रॉकेट शायद समय सीमा के बाद दागा गया और अब इजरायल पलटवार कर रहा है. इन लोगों को अब शांत होना चाहिए."

Advertisement

आगामी NATO समिट के लिए हेग रवाना होने से पहले मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "मैंने जो कुछ देखा, उसमें बहुत कुछ मुझे पसंद नहीं आया. इजरायल ने तुरंत हमला कर दिया, जबकि हमने समझौता किया था. उन्हें इंतजार करना चाहिए था." इसके बाद ट्रंप ने कहा, "ये दोनों देश इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं कि अब इन्हें खुद नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं." यहीं उन्होंने ‘F-word’ का इस्तेमाल किया.

ट्रंप ने मंगलवार सुबह दावा किया था कि ईरान और इजरायल ने एक पूर्ण युद्धविराम पर सहमति जताई है और 12 दिनों से चल रहा संघर्ष खत्म हो गया है. हालांकि ईरान ने तुरंत इस दावे को खारिज किया, लेकिन फिर एक बयान में संकेत दिया कि उसने अपनी ओर से हमले फिलहाल रोक दिए हैं.

सार्वजनिक रूप से क्या किसी राष्ट्रपति ने 'F-Word' का इस्तेमाल किया?

यह पहला मौका माना जा रहा है जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने सार्वजनिक मंच पर ‘F-word’ का इस्तेमाल किया हो. हालांकि, इतिहास में कुछ उदाहरण जरूर हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने निजी या ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है.

यह भी पढ़ें: सीजफायर तोड़ने पर ट्रंप की इजरायल को चेतावनी... दोबारा हमले पर भड़के, बोले- ईरान से भी खुश नहीं

Advertisement

उदाहरण के लिए, अक्टूबर 2022 में फ्लोरिडा के फोर्ट मायर्स दौरे के दौरान राष्ट्रपति जो बाइडेन को यह कहते सुना गया था, "No one f@*ks with a Biden", हालांकि यह स्पष्ट नहीं था कि वह किससे बात कर रहे थे.

पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का भी एक रिकॉर्ड सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि फर्स्ट लेडी जैकी कैनेडी के लिए बनाए जा रहे 5000 डॉलर के मैटरनिटी सूट को लेकर यह "major f@*k-up" है कहा था.

ट्रंप पहले भी रूसी राष्ट्रपति मेदवेदेव के बयान पर भड़क चुके हैं, जिसमें उन्होंने ईरान को परमाणु हथियार दिए जाने की बात कही थी. ट्रंप ने कहा था कि "क्या मैंने सही सुना कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने ‘N-word’ (Nuclear) का इस्तेमाल किया?" ट्रंप के स्पष्ट और कठोर बयानों के लिए वह पहले से ही जाने जाते हैं, लेकिन यह पहली बार है जब उन्होंने मंच से खुले तौर पर ‘F-word’ कहा है.