'24 घंटे के अंदर...', गाजा में सीजफायर को लेकर नेतन्याहू सरकार का बड़ा ऐलान!

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्लान पर इजरायल और हमास सहमत है और गाजा में युद्धविराम होने जा रहा है. इजरायल ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है और इसके बाद 24 घंटे के अंदर युद्धविराम हो जाएगा.

सीजफायर की खबर से गाजा में खुशी की लहर है (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व में शांति प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है. इजरायल ने घोषणा की है कि गुरुवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के 24 घंटे के भीतर गाजा में युद्धविराम लागू हो जाएगा. यह समझौता ट्रंप की तरफ से पेश किए गए गाजा पीस प्लान के पहले चरण का हिस्सा है, जिस पर बुधवार सुबह मिस्र में हस्ताक्षर हुए.

इजरायली सरकार के प्रवक्ता ने कहा, 'आज कैबिनेट की बैठक के 24 घंटे के भीतर गाजा में युद्धविराम होगा. बंधकों की रिहाई के बाद सेना गाजा के लगभग 53% हिस्से पर नियंत्रण रखेगी. पहले चरण के अंतिम ड्राफ्ट पर आज सुबह मिस्र में हस्ताक्षर किए गए हैं.'

जब पूछा गया कि क्या समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, तो इजरायली सरकार की प्रवक्ता ने कहा, 'योजना को आज सुबह मिस्र में अंतिम रूप दिया गया है.'

लोकप्रिय फिलिस्तीनी नेता को रिहा नहीं करेगा इजरायल

इजरायल के साथ समझौते के लिए हमास मारवान बरगौती की रिहाई की भी मांग कर रहा था लेकिन इजरायल ने साफ किया है कि उन्हें रिहा नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा, 'बरगौती इस रिहाई का हिस्सा नहीं होंगे.'

इजरायल-हमास के बीच हुए समझौते के तहत हमास सभी 48 बंधकों को रिहा करेगा जिसमें 20 जीवित और बाकी मृत लोगों से शव शामिल हैं. बदले में इजरायल भी फिलिस्तीनी लोगों और मृत फिलिस्तीनियों के शव वापस करेगा.

फिलिस्तीन के जाने-माने नेता बरगौती लंबे समय से इजरायल की जेल में बंद हैं और आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. फिलिस्तीनी संगठनों ने उनकी रिहाई की लगातार कोशिश की है लेकिन इजरायल किसी हाल में उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है.

ट्रंप की कोशिशों से हमास-इजरायल के बीच बनी शुरुआती सहमति

दो सालों से गाजा में चल रहे युद्ध की समाप्ति के लिए हाल ही में ट्रंप ने गाजा पीस प्लान पेश किया था. इस प्लान के तहत गाजा में तत्काल संघर्षविराम, बंधकों की वापसी, हमास की निरस्त्रीकरण, फिलिस्तीन में अंतरराष्ट्रीय सेना की तैनाती जैसे कदम उठाए जाने हैं.

प्लान के पहले चरण पर बुधवार रात इजरायल और हमास सहमत हो गए हैं. सहमति के बाद गाजा में संघर्षविराम की उम्मीद जताई जा रही है. ट्रंप ने कहा है कि सोमवार तक सभी जीवित और मृत बंधकों की वापसी हो सकती है. 

