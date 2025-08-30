ट्रंप ने 4.5 अरब डॉलर की विदेशी फंडिंग पर लगाई रोक, खुद की पार्टी के सांसदों ने बताया गैरकानूनी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस द्वारा अधिकृत 4.9 बिलियन डॉलर की फॉरेन एड यानी विदेशों की दी जाने वाली फंडिंग को एकतरफा रद्द करने का फैसला किया है. यह कदम अमेरिकी राजनीति में इस बहस को और गहरा कर रहा है कि आखिर राष्ट्र के बजट और खर्च पर नियंत्रण किसके पास है. ट्रंप के फैसले का खुद उनकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने विरोध किया है और गैरकानूनी बताया है.

ट्रंप ने गुरुवार देर रात स्पीकर माइक जॉनसन को एक लेटर लिखकर बताया कि वे 15 अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम्स की फंडिंग रोक रहे हैं. इनमें फॉरेन एड, यूनाइटेड नेशंस की पीसकीपिंग ऑपरेशंस और लोकतंत्र को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम शामिल हैं.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को बड़ा झटका! US कोर्ट ने टैरिफ को बताया गैरकानूनी, राष्ट्रपति बोले- देश को तबाह कर देगा ये फैसला

अमेरिकी संविधान के अनुसार, सरकार के खर्च को नियंत्रित करने का अधिकार कांग्रेस के पास है. व्हाइट हाउस को किसी भी राशि को रोकने के लिए कांग्रेस की अनुमति लेनी होती है. जुलाई में कांग्रेस ने 9 बिलियन डॉलर की फॉरेन एड और पब्लिक मीडिया फंडिंग को कैंसिल करने की अनुमति दी थी. लेकिन इस बार ट्रंप ने पॉकेट रिसेशन नाम के प्रावधान का इस्तेमाल किया है, जो कांग्रेस को पूरी तरह बायपास करता है.

Advertisement

राष्ट्रपति के पास 45 दिनों तक फंडिंग रोकने का अधिकार

व्हाइट हाउस के बजट डायरेक्टर रसेल वॉट ने दावा किया कि राष्ट्रपति 45 दिनों तक फंड को रोक सकते हैं. इस अवधि के बाद 30 सितंबर को वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा. व्हाइट हाउस ने कहा कि इस तकनीक का इस्तेमाल आखिरी बार 1977 में किया गया था. संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह कदम उनके बजट और लिक्विडिटी पर असर डालेगा. हालांकि, वे अमेरिकी अधिकारियों से और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे.

425 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग रोकने का आरोप

डेमोक्रेट्स का आरोप है कि प्रशासन ने कुल 425 बिलियन डॉलर से ज्यादा की फंडिंग रोक दी है. वहीं ज्यादातर रिपब्लिकन सांसद किसी भी तरह के खर्च में कटौती का समर्थन कर रहे हैं, भले ही इससे कांग्रेस की शक्तियां कमजोर क्यों न हों. वहीं, रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कॉलिन्स, जो सीनेट अप्रॉप्रीएशंस कमेटी की चेयर हैं, ने इस कदम को गैर-कानूनी बताया. उनका कहना है कि खर्च को कम करने का सही तरीका द्विदलीय अप्रॉप्रीएशंस प्रक्रिया है, न कि कानून को दरकिनार करना.

यह भी पढ़ें: 'वैश्विक स्तर पर अमेरिकी ब्रांड गर्त में है...', US के पूर्व NSA जेक सुलिवन ने की भारत पर ट्रंप के टैरिफ की आलोचना

Advertisement

सीनेट डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप सितंबर के अंत में सरकार को शटडाउन की ओर धकेलना चाहते हैं, क्योंकि वे कांग्रेस द्वारा पास किए गए किसी भी स्पेंडिंग कानून को नजरअंदाज़ करने के लिए तैयार दिख रहे हैं.

---- समाप्त ----