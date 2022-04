DHL Cargo Plane: इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान प्लेन के हुए दो टुकड़े, PHOTOS

मध्य अमेरिका में मौजूद कोस्टा रिका (Costa Rica) देश में गुरुवार को एक भयंकर प्लेन हादसा हुआ है. इसमें प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त बीच में से टूट दिया, जिससे उसके दो टुकड़े हो गए. इस प्लेन हादसे की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं.

मिली जानकारी के मुताबिक, गुरुवार को Costa Rica के Juan Santa Maria इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हादसा हुआ. दरअसल, DHL के कार्गो प्लेन में कुछ यांत्रिक समस्या आई थी, जिसके बाद जुआन सांता मारिया एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, इसी दौरान उसके दो टुकड़े हो गए.

कार्गो प्लेन के हुए दो टुकड़े

राहत की बात यह रही कि यह यात्री विमान नहीं, कार्गो प्लेन था. कार्गो प्लेन में यात्री सफर नहीं करते. बल्कि इसमें सामान या माल को इधर से उधर लेकर जाया जाता है. कार्गो प्लेन में सिर्फ दो क्रू मेंबर थे, जिनकी हालत ठीक बताई गई है. पायलट को भी कोई खास चोट नहीं लगी है.

