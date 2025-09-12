scorecardresearch
 

ट्रंप के करीबी का हत्यारा गिरफ्तार! राष्ट्रपति ने खुद दी जानकारी, बोले- मौत की सजा देंगे

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूढ़िवादी एक्टिविस्ट चार्ली कर्क के हत्यारे को लेकर बड़ी जानकारी दी है. यूटा वैली यूनिवर्सिटी में बुधवार को हुई गोलीबारी में कर्क की मौत हो गई थी. सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध हत्यारे को पकड़ने के लिए देशव्यापी सर्च ऑपरेशन चलाया था.

चार्ली कर्क का हत्यारा पकड़ा गया है (Photo: Reuters)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि रूढ़िवादी एक्टिविस्ट चार्ली कर्क की हत्या के एक संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है. बुधवार को यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम के दौरान कर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सुरक्षा एजेंसियों ने हमलावर को पकड़ने के लिए देशव्यापी सर्च ऑपरेशन चलाया जिसके बाद अब संदिग्ध हमलावर हिरासत में है. इसी के साथ ही हमलावर को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन समाप्त हो गया है.

ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा, 'मुझे लगता है कि वो हमारे हाथ लग गया है.' उन्होंने आगे कहा कि संदिग्ध को जानने वाले एक व्यक्ति ने उसे पकड़वाया है. इसी के साथ ही ट्रंप ने अपने कट्टर समर्थक की हत्या को एक बार फिर 'जघन्य' करार दिया है.

उन्होंने कहा, 'उसके किसी करीबी ने उसे पकड़वाया है. एक मंत्री और उसके पिता ने पकड़ने में मदद की. फिलहाल संदिग्ध पुलिस मुख्यालय में है. मुझे उम्मीद है कि उसे मौत की सजा मिलेगी.' ट्रंप ने कहा कि अभी यह पता नहीं है संदिग्ध किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था या नहीं.

प्रोग्राम के दौरान हुई कर्क की हत्या

लेखक, पॉडकास्ट होस्ट और रूढ़िवादी छात्र समूह टर्निंग पॉइंट यूएसए के सह-संस्थापक कर्क की हत्या यूटा वैली यूनिवर्सिटी में की गई. कर्क 3,000 लोगों के सामने सामूहिक गोलीबारी पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी एक स्नाइपर ने गोली चला दी जो उनकी गर्दन में लगी. इसके बाद दर्शकों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

एफबीआई और राज्य के अधिकारियों ने बताया कि हमलावर घटना से ठीक पहले कैंपस में पहुंचा और गोलीबारी करने से पहले सीढ़ियां चढ़कर छत पर गया था. हमला करने के बाद वो कूदकर पास के एक मोहल्ले में भाग गया. बाद में जांचकर्ताओं ने एक जंगली इलाके से एक हाई पावर वाली बोल्ट-एक्शन राइफल बरामद किया. इस दौरान उन्होंने हमलावर के हथेलियों और पैरों के निशान भी बरामद किए.

जाचंकर्ताओं ने जारी की थी चार्ली कर्क के हत्यारे की तस्वीर

इससे पहले, जांचकर्ताओं ने एक 'संदेहास्पद व्यक्ति' की धुंधली तस्वीरें जारी की थीं, जिसने चील और अमेरिकी झंडे की डिजाइन वाली काली लंबी बाजू की शर्ट, धूप के चश्मे और बेसबॉल टोपी पहनी हुई थी. अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध कॉलेज की उम्र का लग रहा था और कैंपस में छात्रों के बीच 'अच्छी तरह घुल-मिल गया था'.

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जांच से वाकिफ एक व्यक्ति के हवाले से बताया कि राइफल और उसके अंदर मौजूद तीन बिना फायर की गोलियों पर नफरती बातें लिखी गई थीं. उस पर ट्रांसजेंडर और फासीवाद-विरोधी बातें थीं.

राज्य के गवर्नर स्पेंसर कॉक्स ने गोलीबारी के बाद कहा, 'यह हमारे राज्य के लिए एक काला दिन है. यह हमारे देश के लिए एक दुखद दिन है. मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि यह एक राजनीतिक हत्या है.' 

