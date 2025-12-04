scorecardresearch
 
इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मिला नया चीफ, नेतन्याहू ने ताबड़तोड़ इंटरव्यू के बाद किया सिलेक्ट

मोसाद का गठन इजरायल के पहले प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियोन के आदेश पर 13 दिसंबर 1949 में हुआ था. मोसाद खुफिया जानकारियों को इकट्ठा कर अपने ऑपरेशंस को अंजाम देता है. इसके अधिकतर ऑपरेशंस देशहित में होते हैं.

नेतन्याहू ने मोसाद के नए चीफ के तौर पर रोमन गोफमैन का चुनाव किया है. (Photo: Social Media)
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सैन्य सचिव मेजर जनरल रोमन गोफमैन को देश की खुफिया एजेंसी मोसाद का निदेशक चुना है. गोफमैन मोसाद के नए निदेशक के तौर पर डेविड बार्निया की जगह लेंगे.

रोमन गोफमैन का पांच साल का कार्यकाल जून 2026 में पूरा होगा. इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अलग-अलग उम्मीदवारों के इंटरव्यू के बाद मेजर जनरल गोफमैन का चुनाव किया. मोसाद चीफ के पद पर गोफमैन की नियुक्ति के लिए नेतन्याहू ने वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी सलाहकार समिति को अनुरोध भेजा है.

इस संबंध में नेतन्याहू ने पोस्ट कर बताया कि युद्ध के समय प्रधानमंत्री के सैन्य सचिव के रूप में गोफमैन की नियुक्ति ने उनकी असाधारण पेशेवर क्षमता को साबित किया. उन्होंने पद संभालते ही तेजी से काम किया और युद्ध के सात मोर्चों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मेजर जनरल गोफमैन लगातार सभी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों विशेष रूप से मोसाद के संपर्क में रहे हैं.

नेतन्याहू का मानना है कि मेजर जनरल गोफमैन मोसाद निदेशक के पद के लिए सबसे योग्य और सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं और उन्हें इस महत्वपूर्ण भूमिका में भरपूर सफलता की कामना करते हैं. उनकी सफलता हमारी सफलता है. बता दें कि मेजर जनरल गोफमैन ने इजरायली सेना आईडीएफ में कई ऑपरेशनल और कमांड भूमिकाएं निभाई हैं.

बता दें कि मोसाद का पूरा नाम इंस्टीट्यूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल ऑपरेशंस है. यह इजरायल की राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी है. मोसाद इजरायल इंटेलिजेंस नेटर्वक के तहत काम करती है. इस नेटवर्क में मोसाद के अलावा अमान (सैन्य इंटेलिजेंस) और शिन बेट (आंतरिक सुरक्षा) भी हैं. आतंकवाद से निपटने के लिए भी मोसाद इस तरह के खुफिया ऑपरेशन में जुटा रहता है. मोसाद के निदेशक सीधे प्रधानमंत्री को ही रिपोर्ट करते हैं.

