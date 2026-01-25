चुनाव आते ही बांग्लादेश की पार्टियों को सताने लगी हिंदुओं की चिंता, वोट बैंक साधने में लगे सभी दल

बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंदुओं की हत्या, मॉब लिंचिग और हिंसा की अन्य घटनाओं के बीच हिंदू वोट बैंक को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो रहे हैं. बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के महासचिव मिर्जा फकरूल इस्लाम आलमगीर ने चुनावी रैली से यह संदेश दिया है कि हिंदुओं को अब किसी भी तरह के डर में रहने की जरूरत नहीं है.

और पढ़ें

शनिवार देर शाम ठाकुरगांव सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान बीएनपी के जनरल सेक्रेटरी मिर्जा आलमगीर ने कहा कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह बांग्लादेश के हर नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे ताकि देश में शांति बहाली रहे. मिर्जा आलमगीर ने कहा कि बीएनपी हमेशा हिंदू समुदाय के साथ खड़ी रही है और उन्हें किसी भी तरह की चिंता या डर में रहने की जरूरत नहीं है.

12 फरवरी को होगा मतदान

उन्होंने हिंदू समुदाय से यह भी कहा कि वो इस बात की फिक्र न करें कि अगर हिंदुओं ने किसी और को वोट दिया तो उन्हें नुकसान पहुंचाया जाएगा. बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने अपनी पहली सभा में भी बांग्लादेश के सभी समुदायों को साथ लेकर चलने की बात कही थी. बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव के लिए मतदान होने वाला है. इस चुनाव में बांग्लादेश के ढाई करोड़ हिंदू अल्पसंख्यक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

Advertisement

80 हिंदू अल्पसंख्यकों ने भरा नामांकन पत्र

इस चुनाव में कुल 80 हिंदू अल्पसंख्यकों ने नामांकन पत्र भरे थे जिसमें चुनाव आयोग ने पांच उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए जबकि तीन ने अपने नामांकन वापस ले लिए. बांग्लादेश कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे ज्यादा 17 अल्पसंख्यक हिंदू उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इस चुनाव में हिंदू वोट बैंक कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिलहाल बांग्लादेश में मौजूद सभी पार्टियों में से बीएनपी सबसे बड़ा दल है जिसने हिंदू उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है.

जमात-ए-इस्लामी ने भी उतारा हिंदू उम्मीदवार

इतना ही नहीं, बांग्लादेश में जो पहले कभी नहीं हुआ वो भी इस चुनाव में देखने को मिल रहा है. कट्टर इस्लामिक राजनीतिक संगठन जमात-ए-इस्लामी ने भी हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय से कृष्णा नंदी को खुलना 1 सीट से उम्मीदवार बनाया है. खुलना में ऐसे कई सारे उप जिले हैं जहां अल्पसंख्यक हिंदू मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं. चाहे वो भाटियाघाटा हो या डाकोप या चाकू नगर का इलाका, जहां हिंदू मतदाता बड़ी संख्या में हैं.

---- समाप्त ----