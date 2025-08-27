भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की साज़िश नाकाम, कार के फ्यूल टैंक से मिली 27 किलो चांदी... तस्कर गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत की 143वीं वाहिनी ने तस्करी की साजिश को नाकाम किया है. यहां सीमा-चौकी तराली-1 के जवानों ने सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध चांदी की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर एक तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

इस कार्रवाई के दौरान जवानों ने कार के पेट्रोल टैंक में छिपाये गए 20 पैकेटों को बरामद किया. जिनके अंदर से 27 किलो चांदी के आभूषण व चांदी की गोलियां बरामद हुई. बरामद की गयी चांदी की कुल अनुमानित कीमत 27.36 लाख बताई जा रही है.

दरअसल 26 अगस्त 2025 को रात लगभग 10 बजे बीएसएफ जवानों को हाकिमपुर चेक-पोस्ट से चांदी की तस्करी की एक गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीमा-चौकी के कंपनी कमांडर ने ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को अलर्ट कर दिया. वहीं रात लगभग 10:30 बजे नियमित जांच के दौरान जवानों ने एक संदिग्ध कार सवार को हाकिमपुर चेक-पोस्ट पर रोका और पूछताछ की.

पेट्रोल टैंक में छिपाया था चांदी

पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति कोई संतोसजनक उत्तर नहीं दे पाया. जिससे जवानों को व्यक्ति पर शक हुआ. ऐसे में जवानों ने तुरंत इस घटना की जानकारी सीमा-चौकी के कंपनी कमांडर को दी और उस संदिग्ध व्यक्ति को वहीं रोक लिया. कंपनी कमांडर बिना देर किए अन्य जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ कर उक्त कार की गहन तलाशी ली.

तलाशी के दौरान काफी देर की मशक्क्त के बाद जवानों को कार के पेट्रोल टैंक में बहुत ही चालाकी से छिपाये गए 20 पैकेट बरामद हुए. बरामद पैकेटों को खोलने पर उनके अंदर से चांदी के आभूषण व चांदी की गोलियां बरामद हुई. जिसके बाद जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही बरामद चांदी को जब्त कर लिया.

हाकिमपुर का रहने वाला है तस्कर

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि तस्कर हाकिमपुर का रहने वाला है और कुछ समय से किसी बांग्लादेशी व्यक्ति के संपर्क में था. जिसके कहने पर वह इस अवैध चांदी को भारत से बांग्लादेश में तस्करी करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन बीएसएफ के गुप्त नेटवर्क ने इस तस्करी को समय रहते ही भांप लिया और तस्करी का यह प्रयास सफल नहीं हो सका.

आगे पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि वह व्यक्ति पहले भी तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसे वर्ष 2021 में भी बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया था. जब्त किए गए चांदी के आभूषणों का कुल वज़न 17.4 किग्रा व चांदी की गोलियों का कुल वजन 9.97 किग्रा है. जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 2736920 रुपये आंकी गई है.



