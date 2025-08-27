scorecardresearch
 

Feedback

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी की साज़िश नाकाम, कार के फ्यूल टैंक से मिली 27 किलो चांदी... तस्कर गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक तस्कर को पकड़ा गया है. पकड़े गए तस्कर के पास से जवानों ने 27 किलो चांदी बरामद किया है. जिसे वह बांग्लादेश से छिपाकर ला रहा था.

Advertisement
X
बीएसएफ ने तस्करी के आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo: Anupam Mishra/ITG)
बीएसएफ ने तस्करी के आरोपी को किया गिरफ्तार. (Photo: Anupam Mishra/ITG)

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात बीएसएफ दक्षिण बंगाल सीमांत की 143वीं वाहिनी ने तस्करी की साजिश को नाकाम किया है. यहां सीमा-चौकी तराली-1 के जवानों ने सतर्कता के साथ कार्रवाई करते हुए अवैध चांदी की तस्करी के एक बड़े प्रयास को नाकाम कर एक तस्कर को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.

इस कार्रवाई के दौरान जवानों ने कार के पेट्रोल टैंक में छिपाये गए 20 पैकेटों को बरामद किया. जिनके अंदर से 27 किलो चांदी के आभूषण व चांदी की गोलियां बरामद हुई. बरामद की गयी चांदी की कुल अनुमानित कीमत 27.36 लाख बताई जा रही है. 

यह भी पढ़ें: बांग्लादेशी लड़कियों की तस्करी, नशीले इंजेक्शन और देह व्यापार... पालघर में बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

सम्बंधित ख़बरें

West Bengal LoP and BJP MLA from Nandigram Suvendu Adhikari
'TMC विधायक की​ गिरफ्तारी से पता चला चोर कौन है', सुवेंदु अधिकारी का CM ममता पर तंज 
LoP in the West Bengal Assembly and BJP leader Suvendu Adhikari (Photo: PTI)
बंगाल चुनाव से पहले 'जंगल महल' पर बीजेपी की नजर, आंदोलन की तैयारी में पार्टी 
कुत्तों को खाना खिलाने पर मारपीट 
पीड़ित महिला जिसके साथ आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर की गई मारपीट. (Photo: Anil Giri/ITG)
'दोबारा आए तो अंजाम बुरा होगा', आसनसोल में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर दंपत्ति के साथ मारपीट 
College student shot dead in West Bengal
West Bengal में कॉलेज छात्रा की गोली मारकर हत्या 

दरअसल 26 अगस्त 2025 को रात लगभग 10 बजे बीएसएफ जवानों को हाकिमपुर चेक-पोस्ट से चांदी की तस्करी की एक गुप्त सूचना मिली थी. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए सीमा-चौकी के कंपनी कमांडर ने ड्यूटी पर तैनात सभी जवानों को अलर्ट कर दिया. वहीं रात लगभग 10:30 बजे नियमित जांच के दौरान जवानों ने एक संदिग्ध कार सवार को हाकिमपुर चेक-पोस्ट पर रोका और पूछताछ की. 

Advertisement

पेट्रोल टैंक में छिपाया था चांदी

पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति कोई संतोसजनक उत्तर नहीं दे पाया. जिससे जवानों को व्यक्ति पर शक हुआ. ऐसे में जवानों ने तुरंत इस घटना की जानकारी सीमा-चौकी के कंपनी कमांडर को दी और उस संदिग्ध व्यक्ति को वहीं रोक लिया. कंपनी कमांडर बिना देर किए अन्य जवानों के साथ मौके पर पहुंचे और पूछताछ कर उक्त कार की गहन तलाशी ली. 

यह भी पढ़ें: पंजाब: सीमा पार से हथियार तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार आरोपी चढ़े पुलिस के हत्थे

तलाशी के दौरान काफी देर की मशक्क्त के बाद जवानों को कार के पेट्रोल टैंक में बहुत ही चालाकी से छिपाये गए 20 पैकेट बरामद हुए. बरामद पैकेटों को खोलने पर उनके अंदर से चांदी के आभूषण व चांदी की गोलियां बरामद हुई. जिसके बाद जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. साथ ही बरामद चांदी को जब्त कर लिया.

हाकिमपुर का रहने वाला है तस्कर

प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि तस्कर हाकिमपुर का रहने वाला है और कुछ समय से किसी बांग्लादेशी व्यक्ति के संपर्क में था. जिसके कहने पर वह इस अवैध चांदी को भारत से बांग्लादेश में तस्करी करने की कोशिश कर रहा था. लेकिन बीएसएफ के गुप्त नेटवर्क ने इस तस्करी को समय रहते ही भांप लिया और तस्करी का यह प्रयास सफल नहीं हो सका.

Advertisement

आगे पूछताछ के दौरान यह भी खुलासा हुआ कि वह व्यक्ति पहले भी तस्करी की गतिविधियों में संलिप्त रहा है और उसे वर्ष 2021 में भी बीएसएफ द्वारा पकड़ा गया था. जब्त किए गए चांदी के आभूषणों का कुल वज़न 17.4 किग्रा व चांदी की गोलियों का कुल वजन 9.97 किग्रा है. जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 2736920 रुपये आंकी गई है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement