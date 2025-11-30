scorecardresearch
 
'औपनिवेशिक धमकी...' ट्रंप के एयर स्पेस बंद के ऐलान के बाद वेनेजुएला का तीखा रिस्पॉन्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वेनेज़ुएला के ऊपर और आसपास के पूरे हवाई क्षेत्र को "पूरी तरह बंद" घोषित कर दिया, जिसके बाद विवाद गहरा गया. वेनेजुएला ने इसे "औपनिवेशिक धमकी" और अपनी संप्रभुता पर हमला बताया.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के एयरस्पेस के बंद का ऐलान किया था. (Photo: Reuters)
अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को एक बयान में कहा कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास का हवाई क्षेत्र "पूरी तरह बंद" माना जाए. उनके इस ऐलान के तुरंत बाद कराकस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे "औपनिवेशिक धमकी" और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ बताया.

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा, "सभी एयरलाइन्स, पायलट्स, ड्रग डीलर्स और मानव तस्करों से कह रहा हूं कि वेनेजुएला के ऊपर और आसपास के हवाई क्षेत्र को पूरी तरह बंद समझें." इस बयान के बाद अमेरिकी और वेनेजुएला प्रशासन के बीच पहले से जारी राजनीतिक टकराव और गहरा गया है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिकी विमानन नियामक ने हाल ही में वेनेजुएला के ऊपर उड़ानों को लेकर सुरक्षा चिंताएं जताई थीं. उनका कहना था कि देश में "बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और बढ़ी हुई सैन्य गतिविधियों" के कारण उड़ानें जोखिम भरी हो सकती हैं. इसी बीच ट्रंप का यह बयान आया, जिसने कूटनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है.

स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति सीधी धमकी!

वेनेजुएला सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि ट्रंप की टिप्पणी "अंतरराष्ट्रीय मानकों के खिलाफ है और किसी स्वतंत्र राष्ट्र की संप्रभुता के प्रति सीधी धमकी" है. कराकस ने आरोप लगाया कि अमेरिका लगातार वेनेजुएला पर दबाव बनाने और उसकी राजनीतिक स्थिरता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है.

अमेरिका-वेनेजुएला में बढ़ा तनाव

सितंबर से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है. अमेरिकी सेना कैरेबियन और लैटिन अमेरिका में ड्रग तस्करी के खिलाफ संदिग्ध नावों पर हवाई हमले कर रही है. आलोचकों का आरोप है कि ये कार्रवाई "बिना न्यायिक प्रक्रिया के हत्याएं" हैं. हाल ही में ट्रंप ने संकेत दिया था कि अगला कदम वेनेजुएला के अंदर "जमीनी हमले" भी हो सकते हैं.

इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने वेनेजुएला के कुख्यात "कार्टेल ऑफ द सन्स" को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया. उनका दावा है कि यह कार्टेल वेनेजुएला की सेना के शीर्ष अधिकारियों द्वारा संचालित है और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो स्वयं इसका नेतृत्व करते हैं.

