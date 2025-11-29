पहले हमले की धमकी, अब एयरस्पेस बंद... क्या वेनेजुएला में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के बीच चल रहे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक और कड़ा बयान जारी किया है. उन्होंने वेनेजुएला और उसके आसपास के एयरस्पेस को बंद करने की घोषणा कर दी है. यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी प्रशासन मादुरो सरकार को अवैध शासन घोषित कर चुका है. इसके बाद से अमेरिका लगातार वेनेजुएला की मादुरो सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए कई नए विकल्पों पर विचार कर रहा है.

और पढ़ें

ट्रंप द्वारा एयरस्पेस को लेकर दिया गया यह निर्देश साफ संकेत देता है कि अमेरिका वेनेजुएला के खिलाफ सैन्य, सामरिक या प्रतिबंधात्मक कदमों को सख्त कर सकता है. यही कारण है कि अमेरिका से करीब 5 हजार किलोमीटर दूर स्थित इस देश और आसपास के एयरस्पेस को लेकर ट्रंप ने चेतावनी जारी की गई है.

ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला में अटैक की तैयार कर रहा है? हालांकि एयरस्पेस क्यों बंद किया गया है, इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

ट्रंप ने क्या चेतावनी दी?

ट्रंप ने यह चेतावनी खासतौर पर ड्रग डीलरों, एयरलाइंस और पायलटों को संबोधित करते हुए जारी की है, जिससे स्पष्ट है कि मादुरो शासन पर अमेरिकी दबाव अब और अधिक तेज हो गया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने शनिवार को Truth Social पर पोस्ट करते हुए वेनेजुएला को लेकर अत्यंत सख्त चेतावनी जारी करते हुए लिखा कि सभी एयरलाइन, पायलट, ड्रग तस्कर और मानव तस्कर वेनेजुएला के ऊपर और उसके आसपास के संपूर्ण एयरस्पेस को पूरी तरह बंद समझें.

Advertisement

मादुरो सरकार को लगातार ट्रंप के निशाने पर

बात दें कि अमेरिकी प्रशासन पहले ही संकेत दे चुका है कि निकोलेस मादुरो सरकार को हटाने का विकल्प अब खुले तौर पर विचाराधीन है. दो वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया था कि ट्रंप प्रशासन मादुरो शासन को अवैध ड्रग तस्करी में शामिल मानता है, जबकि मादुरो इसे झूठ और राजनीतिक साजिश बताते आए हैं. वेनेजुएला का आरोप है कि अमेरिका उनकी सरकार को अस्थिर कर सत्ता परिवर्तन की कोशिश कर रहा है.

उड़ानों को लेकर FAA ने जारी की थी चेतावनी

अमेरिकी विमानन नियामक ने हाल ही में कहा था कि वेनेजुएला के ऊपर उड़ान भरना खतरनाक हो गया है. FAA की इस चेतावनी के बाद तीन अंतरराष्ट्रीय एयरलाइनों ने शनिवार को अपनी वेनेजुएला उड़ानें रद्द कर दी थीं. ट्रंप के नए बयान के बाद एयरस्पेस को लेकर और भी सख्ती की संभावना है.

वेनेजुएला के संगठन को आतंकी घोषित करने की तैयारी

अमेरिका Cartel de los Soles को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी में है. ट्रंप प्रशासन का दावा है कि मादुरो इस कार्टेल से जुड़े हैं, हालांकि मादुरो इसे फर्जी आरोप बताते हैं. अमेरिकी रक्षा सचिव पिट हेगसेथ के अनुसार, संगठन के आतंकी घोषित होने के बाद अमेरिका के पास कई नए विकल्प खुल जाएंगे, जिनमें वेनेजुएला की संपत्तियों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले भी शामिल हो सकते हैं.

Advertisement

---- समाप्त ----