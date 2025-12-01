scorecardresearch
 
सीरिया में ISIS पर अमेरिका का वार, ग्राउंड-एयर स्ट्राइक में 15 से ज्यादा वेपन स्टोरेज किए ध्वस्त

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) और सीरियाई गृह मंत्रालय ने संयुक्त अभियान में दक्षिणी सीरिया के रिफ दमिश्क प्रांत में ISIS के 15 से अधिक हथियार भंडारों का पता लगाकर उन्हें नष्ट कर दिया. 24 से 27 नवंबर के बीच चलाए गए इस अभियान में हवाई हमले और जमीनी कार्रवाई शामिल थी.

ISIS 'खिलाफत' खोने के बाद छोटे समूहों में काम कर रहा है. (File Photo)

अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) ने सीरियाई गृह मंत्रालय के साथ एक बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए दक्षिणी सीरिया में आतंकवादी संगठन ISIS की कमर तोड़ने वाला अभियान चलाया. 24 से 27 नवंबर के बीच रिफ दमिश्क क्षेत्र में चलाए गए इस ऑपरेशन में 15 से अधिक हथियार भंडारों की पहचान कर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया.

यह अभियान संयुक्त रूप से यूएस सैन्य बलों, कम्बाइंड जॉइंट टास्क फोर्स-ऑपरेशन इनहेरंट रिजॉल्व (CJTF-OIR) और सीरियाई सुरक्षा बलों द्वारा संचालित किया गया. हवाई हमलों और जमीनी विस्फोटों के जरिए आतंकियों द्वारा छुपाए गए हथियारों के बड़े नेटवर्क को ध्वस्त किया गया.

सेंटकॉम के अनुसार, ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 130 से अधिक मोर्टार और रॉकेट, कई असॉल्ट राइफलें, मशीन गन, एंटी-टैंक माइंस और आईईडी बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री बड़ी मात्रा में बरामद की. इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों ने ISIS के ड्रग्स के एक बड़े स्टॉक को भी नष्ट किया, जिसे आतंकी समूह अपनी गतिविधियों को फंड करने के लिए उपयोग करता था.

ISIS की पुनर्गठन क्षमता को खत्म करने की कोशिश

सेंटकॉम कमांडर एडम. ब्रैड कूपर ने कहा कि यह अभियान ISIS की पुनर्गठन क्षमता को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा, "यह सफल ऑपरेशन सुनिश्चित करता है कि ISIS फिर कभी अपनी पुरानी ताकत हासिल न कर सके और न ही वह अमेरिका या दुनिया के किसी हिस्से में आतंकी हमले की कोशिश कर सके. हम सतर्क हैं और ISIS के बचे हुए नेटवर्क का पीछा जारी रखेंगे."

'खिलाफत' खोने के बाद छोटे समूहों में टूटा ISIS

CJTF-OIR की स्थापना 2014 में ISIS के खिलाफ लड़ाई को संगठित और मजबूत करने के लिए की गई थी. 2019 में अपनी तथाकथित 'खिलाफत' खोने के बाद से ISIS छोटे-छोटे समूहों में बिखर चुका है, लेकिन उसके कुछ गुट अभी भी सीरिया और इराक के रेगिस्तानी इलाकों में सक्रिय हैं.

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के ऑपरेशनों से ISIS के सप्लाई चेन, फंडिंग और लॉजिस्टिक नेटवर्क पर भारी असर पड़ता है और संगठन को कमजोर करने में इसमें बड़ी मदद मिलती है. अमेरिकी सेना ने साफ किया है कि वह स्थानीय पार्टनर फोर्सेज के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी.

