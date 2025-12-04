अमेरिका में मुस्लिम सांसद VS ट्रंप... सोमालियाई नागरिकों को बताया 'कचरा' तो भड़कीं इल्हान उमर

अमेरिका में मिनेसोटा की डेमोक्रेट इल्हान उमर ने बुधवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर उनकी निंदी की. ट्रंप ने सोमालियाई नागरिकों पर बयानबाजी की थी, जिसके जवाब में कांग्रेसवुमन इल्हान उमर ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि सोमालियाई समुदाय को डराया नहीं जाएगा या बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा.

उमर ने कहा, "हम और मैं, ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें डराया जाए. हमें बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा. हम यहीं हैं, हम यहीं रहने के लिए हैं."

उमर ने कहा कि ट्रंप का उन पर इतना ध्यान देना 'डरावना और अनहेल्दी' है. इल्हान ने ट्रंप पर मिनेसोटा में सोमाली परिवारों की दशकों पुरानी मौजूदगी को नज़रअंदाज़ करने और इमिग्रेंट्स को पॉलिटिकल टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

क्या है पूरा मामला, ट्रंप ने क्या कहा था?

इल्हान उमर, मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के अंत में ट्रंप की कई बातों का जवाब दे रही थीं, जिसमें राष्ट्रपति ने सोमाली इमिग्रेंट्स को खारिज कर दिया था और मिनेसोटा डेमोक्रेट पर पर्सनली हमला किया था.

ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, “वे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते. मैं उन्हें अपने देश में नहीं चाहता. उनका देश किसी वजह से अच्छा नहीं है. आपके देश में बदबू है और हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते.”

उन्होंने उमर पर अपने पर्सनल अटैक भी दोहराए, जिनका परिवार सोमालिया के सिविल वॉर से भागकर यूनाइटेड स्टेट्स में बस गया था. ट्रंप ने कहा, “हम एक तरफ जा सकते हैं या दूसरी तरफ, और अगर हम अपने देश में कचरा लाते रहे तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे. इलहान उमर कचरा है, वह कचरा है. उसके दोस्त कचरा हैं.”

सोमाली इमिग्रेंट्स पर ट्रंप ने कहा, “ये वे लोग नहीं हैं, जो काम करते हैं. ये वे लोग नहीं हैं जो कहते हैं, चलो, चलो, इस जगह को बढ़िया बनाते हैं. ये वे लोग हैं, जो शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करते.”

मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालियों को 'कचरा' बताया और कहा कि हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते हैं. इन बातों से सोमालियाई नागरिकों ने कहा कि यह उनके लोगों और उनके देश दोनों का अपमान है.

अमेरिका में कैसे आए सोमाली नागरिक?

ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान की मिनेसोटा में कड़ी निंदा हुई है, जो देश के सबसे बड़े सोमाली अमेरिकन समुदायों में से एक है. ज़्यादातर लोग 1990 के दशक में रिफ्यूजी के तौर पर आए थे और अब करीब 260,000 सोमाली मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं. सेंसस डेटा के मुताबिक, करीब 73 फीसदी सोमाली इमिग्रेंट्स नेचुरलाइज़्ड नागरिक हैं.

ट्रंप का यह बयान उस हफ़्ते के बाद आया है, जिसमें उन्होंने वॉशिंगटन में दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोलीबारी का हवाला देते हुए सोमालिया और दूसरे देशों के प्रवासियों पर हमले बढ़ा दिए हैं.

