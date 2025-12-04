scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अमेरिका में मुस्लिम सांसद VS ट्रंप... सोमालियाई नागरिकों को बताया 'कचरा' तो भड़कीं इल्हान उमर

अमेरिका में मिनेसोटा की डेमोक्रेट इल्हान उमर ने ट्रंप द्वारा सोमाली इमिग्रेंट्स को 'कचरा' कहने और निशाना बनाने की कड़ी निंदा की है. उमर ने कहा कि सोमाली समुदाय न डरने वाला है, न हटने वाला.

Advertisement
X
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालियाई नागरिकों पर विवादित बयान दिया था. (Photo: AFP)
डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालियाई नागरिकों पर विवादित बयान दिया था. (Photo: AFP)

अमेरिका में मिनेसोटा की डेमोक्रेट इल्हान उमर ने बुधवार को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर उनकी निंदी की. ट्रंप ने सोमालियाई नागरिकों पर बयानबाजी की थी, जिसके जवाब में कांग्रेसवुमन इल्हान उमर ने कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि सोमालियाई समुदाय को डराया नहीं जाएगा या बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा.

उमर ने कहा, "हम और मैं, ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें डराया जाए. हमें बलि का बकरा नहीं बनाया जाएगा. हम यहीं हैं, हम यहीं रहने के लिए हैं."

उमर ने कहा कि ट्रंप का उन पर इतना ध्यान देना 'डरावना और अनहेल्दी' है. इल्हान ने ट्रंप पर मिनेसोटा में सोमाली परिवारों की दशकों पुरानी मौजूदगी को नज़रअंदाज़ करने और इमिग्रेंट्स को पॉलिटिकल टारगेट के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है.

सम्बंधित ख़बरें

China warns us regarding Venezuela military action
चीन ने वेनेजुएला पर अमेरिका को दे दी ये चेतावनी, देखें  
Duniya Aajtak
यूक्रेन पर रूस-अमेरिका में नहीं बनी सहमति, देखें दुनिया आजतक 
S Jaishankar
'अमेरिका में प्रवासियों को लेकर चिंता...', वर्कफोर्स मोबिलिटी पर बोले विदेश मंत्री जयशंकर 
विदेशों में कैसा है Cyber Security Models? जानें... 
Donald Trump Crypto Loss
सिर्फ 30 में हो गया खेल, 50% क्रैश हुआ Trump फैमिली का शेयर 

क्या है पूरा मामला, ट्रंप ने क्या कहा था?

इल्हान उमर, मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के अंत में ट्रंप की कई बातों का जवाब दे रही थीं, जिसमें राष्ट्रपति ने सोमाली इमिग्रेंट्स को खारिज कर दिया था और मिनेसोटा डेमोक्रेट पर पर्सनली हमला किया था.

ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा, “वे कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करते. मैं उन्हें अपने देश में नहीं चाहता. उनका देश किसी वजह से अच्छा नहीं है. आपके देश में बदबू है और हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते.”

Advertisement

उन्होंने उमर पर अपने पर्सनल अटैक भी दोहराए, जिनका परिवार सोमालिया के सिविल वॉर से भागकर यूनाइटेड स्टेट्स में बस गया था. ट्रंप ने कहा, “हम एक तरफ जा सकते हैं या दूसरी तरफ, और अगर हम अपने देश में कचरा लाते रहे तो हम गलत रास्ते पर जाएंगे. इलहान उमर कचरा है, वह कचरा है. उसके दोस्त कचरा हैं.”

यह भी पढ़ें: नमस्ते पुतिन... रूसी राष्ट्रपति का 30 घंटे का ये दौरा क्यों खास है? क्यों अमेरिका-चीन-PAK की लगी रहेगी टकटकी

सोमाली इमिग्रेंट्स पर ट्रंप ने कहा, “ये वे लोग नहीं हैं, जो काम करते हैं. ये वे लोग नहीं हैं जो कहते हैं, चलो, चलो, इस जगह को बढ़िया बनाते हैं. ये वे लोग हैं, जो शिकायत करने के अलावा कुछ नहीं करते.”

मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने सोमालियों को 'कचरा' बताया और कहा कि हम उन्हें अपने देश में नहीं चाहते हैं. इन बातों से सोमालियाई नागरिकों ने कहा कि यह उनके लोगों और उनके देश दोनों का अपमान है.

अमेरिका में कैसे आए सोमाली नागरिक?

ट्रंप के द्वारा दिए गए इस बयान की मिनेसोटा में कड़ी निंदा हुई है, जो देश के सबसे बड़े सोमाली अमेरिकन समुदायों में से एक है. ज़्यादातर लोग 1990 के दशक में रिफ्यूजी के तौर पर आए थे और अब करीब 260,000 सोमाली मूल के लोग पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं. सेंसस डेटा के मुताबिक, करीब 73 फीसदी सोमाली इमिग्रेंट्स नेचुरलाइज़्ड नागरिक हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: India-Russia Relation: रूस-भारत में कितनी तगड़ी दोस्ती, ये 5 बड़े सबूत... फिर कुछ भी करे अमेरिका!

ट्रंप का यह बयान उस हफ़्ते के बाद आया है, जिसमें उन्होंने वॉशिंगटन में दो नेशनल गार्ड सैनिकों पर गोलीबारी का हवाला देते हुए सोमालिया और दूसरे देशों के प्रवासियों पर हमले बढ़ा दिए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement