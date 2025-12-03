scorecardresearch
 
मेरा भाई BJP से दोस्ती चाहता है और आस‍िम मुनीर भारत से जंग... इमरान खान की बहन ने लगाया बड़ा आरोप

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आस‍िम मुनीर पर कट्टरपंथी इस्लामिस्ट होने का आरोप लगाया है और कहा है कि वे भारत के साथ युद्ध चाहते हैं. अलीमा ने कहा कि मुनीर की सोच कट्टर है और वे उन लोगों से लड़ना चाहते हैं जो उनकी मान्यताओं को नहीं मानते. उन्होंने यह भी कहा कि इमरान खान पूरी तरह से लिबरल हैं और भारत से रिश्ते सुधारना चाहते थे.

'इमरान लिबरल, मुनीर कट्टरपंथी' इमरान खान की बहन ने सेना प्रमुख पर साधा निशाना

पाकिस्तान के सेना प्रमुख आस‍िम मुनीर पर तीखा हमला करते हुए, जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा कि असीम मुनीर एक कट्टरपंथी इस्लामिस्ट हैं, जो भारत के साथ बड़ी जंग चाहते हैं. अलीमा खान ने स्काई न्यूज की याल्दा हकीम को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुनीर एक 'इस्लामिक कंजर्वेटिव' हैं जबकि इमरान खान एक 'प्योर लिबरल' हैं.

अलीमा का ये बयान तब आया है जब एक दिन पहले ही उनकी दूसरी बहन को अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने की इजाजत दी गई थी और इसी दौरान इमरान की हत्या की अफवाहें भी सामने आई थीं.

'आस‍िम मुनीर कट्टर इस्लामिस्ट हैं, इसलिए भारत से जंग चाहते हैं'

अलीमा ने कहा, 'आस‍िम मुनीर एक कट्टर इस्लामिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक विचारों वाले. इसी वजह से वो भारत के साथ जंग चाहते हैं. उनकी सोच कट्टर है और यही उन्हें उन लोगों से लड़ने के लिए उकसाती है जो उनकी मान्यताओं को नहीं मानते.' इंटरव्यू में ये भी दावा किया गया कि असीम मुनीर जल्दी ही पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनने वाले हैं.

'इमरान खान लिबरल हैं, वह भारत और BJP से दोस्ती चाहते थे'

अलीमा ने कहा कि उनके भाई इमरान खान हमेशा भारत से रिश्ते सुधारना चाहते थे. इमरान खान बिल्कुल लिबरल हैं. जब भी वो सत्ता में आए, उन्होंने भारत और यहां तक कि BJP से भी दोस्ती की कोशिश की. लेकिन जब भी ऐसा कोई कट्टर इस्लामिस्ट सत्ता में होता है जैसे आस‍िम मुनीर, तब भारत से जंग की बातें बढ़ जाती हैं.

अलीमा ने पश्चिमी देशों से भी अपील की कि इमरान खान को जेल से छुड़ाने में मदद बढ़ाई जाए. इमरान 2023 से भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामलों में जेल में बंद हैं.

कश्मीर पर मुनीर के बयान के बाद बढ़ा तनाव

रिपोर्ट के अनुसार, आस‍िम मुनीर के 'कश्मीर पाकिस्तान की जगुलर वेन है' और 'मुस्लिम हिंदुओं से अलग हैं' जैसे बयानों के बाद अप्रैल में पहलगाम हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. इसके बाद भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें पाकिस्तान के अंदर बने 9 आतंकी ठिकानों और 11 सैन्य ठिकानों पर प्रहार किया गया. इस हमले के बाद से मुनीर की भाषा और भी सख्त हो गई है और वो भारत को 'हल्की-सी उकसाहट पर भी निर्णायक जवाब' देने की धमकी दे रहे हैं.

इमरान खान का भी आस‍िम मुनीर पर सीधा हमला

मंगलवार को इमरान खान ने खुद भी मुनीर पर बेहद तीखा बयान दिया. उन्होंने कहा कि आस‍िम मुनीर इतिहास का सबसे क्रूर तानाशाह है और मानसिक रूप से अस्थिर है. अगर मुझे जेल में कुछ हुआ, तो इसकी जिम्मेदारी उसी की होगी. 

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी पत्नी को झूठे आरोपों में जेल में डाला गया. उन्हें मानसिक यातना दी जा रही है. उन्हें मौत की सजा पाए कैदियों जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है. उन्हें पिंजरे जैसी जगह में बंद करके रखा गया है.  इमरान ने कहा कि मुनीर की नीतियों ने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया है. आतंकवाद का कैंसर उनके कारण नियंत्रण से बाहर हो चुका है. उन्होंने देश को अपनी निजी महत्वाकांक्षाओं के लिए दांव पर लगा दिया है.

