हवा में था Air China का विमान, अंदर उठने लगीं आग की लपटें, यात्रियों में फैली दहशत- VIDEO

हांगझोउ से सियोल के लिए उड़ान भर रही एयर चाइना की फ्लाइट में सवार यात्री उस वक्त दहशत में आ गए, जब ओवरहेड केबिन से अचानक आग की लपटें उठने लगीं. विमान की शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी.

एयर चाइना की हांगझोउ से सियोल जा रही फ्लाइट में आग की लपटें उठने से यात्री दहशत में आ गए. (Photo: X/@RT_com)
चीन के हांगझोउ से दक्षिण कोरिया के सियोल के लिए उड़ान भर रही एयर चाइना की फ्लाइट CA139 को शनिवार को एक लिथियम बैटरी में विस्फोट के बाद लगी आग लगने के कारण शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्लेन के अंदर ओवरहेड केबिन में आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्लाइट सुबह 9:47 बजे (स्थानीय समय) हांगझोउ एयरपोर्ट से रवाना हुई थी और दोपहर 12:20 बजे इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचने वाली थी. उड़ान के लगभग 40 मिनट बाद, ओवरहेड केबिन (सीट के ऊपर बैगपैक या ब्रीफकेस रखने के लिए बनी जगह) में रखे एक यात्री के कैरी-ऑन बैग में रखी लिथियम बैटरी में विस्फोट हो गया, जिससे आग लग गई.

एयर चाइना ने चीनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'वीबो' पर जारी बयान में कहा, '18 अक्टूबर को हांगझोउ से इंचियोन जा रही फ्लाइट CA139 पर एक यात्री के कैरी-ऑन बैग में लिथियम बैटरी ने स्वतः आग पकड़ ली. क्रू मेंबर्स ने तुरंत कार्रवाई की और आग पर काबू पा लिया. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइट को शंघाई पुडोंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी.'

फ्लाइटराडार24 डेटा के अनुसार, विमान ने समुद्र के ऊपर एक पूरा चक्कर लगाया और सुबह 11 बजे के करीब शंघाई में उतरा. इस विमान में 160 यात्री और क्रू मेंबर्स सवार थे और सभी सुरक्षित हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिखाई दे रहा है कि यात्री और केबिन क्रू ऊपरी कम्पार्टमेंट से निकलती आग की लपटों को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं. वीडियो में कोरियाई भाषा में 'जल्दी करो' चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं. शंघाई ऑब्जर्वर के हवाले से एक यात्री ने बताया कि आग लगने से पहले जोरदार धमाका हुआ था.

यह घटना उड़ान के दौरान लिथियम बैटरी से जुड़ी चिंताओं सुरक्षा को उजागर करती है. हाल के वर्षों में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं. मई 2025 में हांगझोउ से शेनझेन जा रही चाइना सदर्न एयरलाइंस की फ्लाइट को टेकऑफ के 15 मिनट बाद एक कैमरा बैटरी और पावर बैंक से निकलते धुएं के कारण वापस एयरपोर्ट पर लौटना पड़ा था. जनवरी 2025 में एयर बुसान की एक फ्लाइट में स्पेयर पावर बैंक में विस्फोट के कारण आग लग गई थी. इस विमान में 169 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स सवार थे; 7 लोगों को मामूली चोटें आई थीं.

