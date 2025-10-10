अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सुनी गई धमाके की आवाजें, प्रशासन ने शुरू की जांच

अफ़ग़ानिस्तान की राजधानी काबुल में सिलसिलेवार विस्फोटों और गोलीबारी की आवाज़ें सुनाई दी हैं. स्थानीय और विदेशी मीडिया के मुताबिक, शनिवार और शुक्रवार की दरमियानी रात को धमाकों की वजह से हताहतों की संख्या अभी भी स्पष्ट नहीं है.

स्थानीय सोशल मीडिया पोस्टों में अज्ञात विमानों द्वारा संभावित हवाई हमलों का संकेत दिया गया है. स्थानीय मीडिया के मुताबिक, अंतरिम तालिबान प्रशासन के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि जांच शुरू की गई है.

राजधानी में धमाके उस वक्त हुए जब अफ़ग़ानिस्तान के विदेश मंत्री नई दिल्ली के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वार्ता के लिए भारत पहुंचे. 2021 में सत्ता पर कब्ज़ा करने के बाद से यह तालिबान के किसी नेता की पहली ऐसी यात्रा है.

आमिर खान मुत्ताकी की छह दिवसीय यात्रा, अंतरिम तालिबान प्रशासन द्वारा अंततः राजनयिक मान्यता प्राप्त करने के लिए क्षेत्रीय शक्तियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के प्रयासों को उजागर करती है.

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को दावा किया कि अफ़ग़ानिस्तान के अंतरिम प्रशासन ने कई आतंकवादी समूहों के समूह, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के आतंकवादियों को अपनी सीमा से दूर स्थानांतरित करने के लिए इस्लामाबाद से फंड की मांग की थी.

नेशनल असेंबली में बोलते हुए, आसिफ ने अफ़ग़ानिस्तान के अंतरिम प्रशासन पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ टीटीपी आतंकवादी समूह का समर्थन करने और अपने देश के अंदर उन्हें सुरक्षित पनाहगाह मुहैया कराने का आरोप लगाया.

मंत्री के मुताबिक, "मैं आईएसआई के महानिदेशक के साथ काबुल गया था और मैंने उनसे कहा कि वे टीटीपी आतंकवादियों को प्रायोजित और समर्थन देना बंद करें, उन्हें अपने क्षेत्र से हटाएं और उनके पनाहगाहों को नष्ट करें."

