6 जिलों में छिड़ी जंग, पाकिस्तानी सेना के हथियार जब्त... PAK-अफगान की जंग में अब तक क्या-क्या हुआ

अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव शनिवार को गंभीर संघर्ष में बदल गया, जहां अफगान तालिबान बलों ने पाकिस्तान पर विभिन्न सीमावर्ती जिलों में हमला किया. ये झड़पें खास तौर पर पक्तिया, पक्तिका, कुनर, खोस्त, हेलमंद और नंगरहार प्रांतों में जारी हैं. अफगान तालिबान ने बताया कि यह कार्रवाई पाकिस्तान की हाल की एयरस्ट्राइक का जवाब है, जिसमें अफगानिस्तान की सीमा में स्थित एक बाजार को निशाना बनाया गया था.

पाकिस्तानी सेना ने भी पलटवार किया और कई अफगान ठिकानों को तबाह करने का दावा किया. वीडियो फुटेज और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस कार्रवाई में पाकिस्तानी बलों को भारी नुकसान हुआ, उनके कुछ सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए और हथियार भी जब्त किए गए हैं. इस हिंसक घमासान के दौरान पाकिस्तानी ड्रोन्स और रडार सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा है.

तालिबान सरकार ने पुष्टि की है कि उनके सैनिकों ने पाकिस्तान के कई चौकियों पर कब्जा कर लिया है. वहीं पाकिस्तानी अधिकारी इस संघर्ष को 'अनावश्यक गोलीबारी' मान रहे हैं, जबकि अफगान पक्ष इसे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए जरूरी बता रहा है.

काबुल में पाकिस्तान ने की थी एयरस्ट्राइक

ताजा झड़पें काबुल और पक्तिका में हुए विस्फोट के बाद हुई हैं. अफगान सरकार ने पाकिस्तान पर अपने क्षेत्र की हवाई सीमा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, अगर पाकिस्तान फिर सीमा का उल्लंघन करता है, तो अफगान सैनिक कड़ा जवाब देंगे.

दोनों तरह से लगातार हो रही गोलाबारी

दोनों ही देशों के अधिकारियों ने बताया कि भारी हथियारों का प्रयोग हुआ और सीमा के अनेक हिस्सों में लगातार गोलाबारी जारी है. आम नागरिकों की स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, स्थानीय लोगों में दहशत है.

इस बीच, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की भारत यात्रा जारी है, जिससे क्षेत्रीय राजनीति और भी पेचिदा हो गई है. विशेषज्ञों का मानना है कि सीमा पर यह लड़ाई फिलहाल रुकने के आसार नहीं दिखते, जिससे दक्षिण एशिया की सुरक्षा चिंता और अधिक बढ़ गई है.

PAK-अफगान में क्यों छिड़ी जंग?

9 अक्टूबर को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी चीफ नूर वली मेहसूद को निशाना बनाकर हवाई हमले किए थे, जिसके जवाब में अफगान सेना ने 11 अक्टूबर की रात नंगरहर और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी चौकियों पर हमले शुरू किए. अफगान रक्षा मंत्रालय ने बताया कि उनकी सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है और कुछ को नष्ट कर दिया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पों में अब तक 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और दो घायल हुए हैं. झड़पें स्पिना शागा, गीवी और मणि जाभा जैसे इलाकों में भी जारी हैं, जहां भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है. अफगान बलों ने पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी जब्त कर लिए हैं.

