पाकिस्तान में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर बड़ा हमला, 3 पुलिसकर्मियों की मौत, एनकाउंटर में 6 आतंकी भी ढेर

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान में आतंकियों ने एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर आत्मघाती हमला करने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षाबलों ने इसे नाकाम कर दिया. इस मुठभेड़ में छह आतंकवादी मारे गए, जबकि तीन पुलिसकर्मियों की भी मौत हो गई.

टीटीपी ने किया हमला

पुलिस के मुताबिक, हमला प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों द्वारा किया गया था. आतंकियों का मकसद स्कूल में घुसकर बड़ा हमला करने का था, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उन्हें ढेर कर दिया.

पुलिस ने बताया कि डेरा इस्माइल खान के डीपीओ की अगुवाई में पुलिस ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया. पाकिस्तान में हाल के समय में टीटीपी के हमले काफी बढ़ गए हैं. उधर अफगान तालिबान के साथ संबंधों में खटास भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल का सबब बनती जा रही है.

अहमदी समुदाय की मस्जिद पर हमला

दूसरी तरफ शुक्रवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के चनाब नगर में अहमदी समुदाय की बेत-उल-महदी मस्जिद पर जुमे की नमाज के बाद आतंकी हमला हो गया, जिसमें कई वॉलंटियर्स घायल हो गए और एक हमलावर मारा गया.

Advertisement

यह घटना पाकिस्तान में अहमदी मुस्लिम समुदाय पर बढ़ते टारगेटेड हमलों का ताजा उदाहरण है. स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, जबकि समुदाय ने सरकार से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है.

---- समाप्त ----