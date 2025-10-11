scorecardresearch
 

तालिबान संग भीषण झड़प में 5 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत, अफगानी सेना ने बॉर्डर की कई चौकियों पर किया कब्जा

अफगानिस्तान ने अपनी सीमा में पाकिस्तान के एयरस्ट्राइक का जवाब दिया है. अफगान और पाकिस्तानी सेना की तरफ से बॉर्डर पर भारी गोलाबारी हो रही है. आमने-सामने की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ है.

अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक का जवाब दिया और सीमा पर उसकी कई चौकियों पर कब्जा कर लिया. (Photo: X/@TOLONews)
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव चरम पर पहुंच गया है. पाकिस्तान ने 9 अक्टूबर को अफगानिस्तान के काबुल, खोस्त, जलालाबाद और पक्तिका में टीटीपी चीफ नूर वली मेहसूद को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए थे. अफगानिस्तान ने इन पाकिस्तानी हवाई हमलों का जवाब दिया है. अफगानिस्तान के 201 खालिद बिन वलीद आर्मी कोर ने 11 अक्टूबर की देर रात नंगरहर और कुनार प्रांतों में डुरंड लाइन के पास पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमले शुरू कर दिए. 

अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान सरकार के रक्षा मंत्रालय ने टोलो न्यूज (TOLOnews) को बताया कि इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की सेनाओं ने कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया है, जबकि कुनार और हेलमंद प्रांतों में अफगान सीमा पर एक-एक पाकिस्तानी चौकी को नष्ट कर दिया गया है. स्थानीय सोर्सेज से प्राप्त जानकारी अनुसार, पक्तिया प्रांत के आरयूब जाजी जिले में अफगान सीमा बलों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच आज सुबह से झड़पें जारी हैं.

यह भी पढ़ें: 'बगराम एयरबेस लौटाओ नहीं तो अंजाम बहुत बुरा...', ट्रंप ने अफगानिस्तान को दी खुली धमकी

टोलो न्यूज ने सूत्रों के हवाले से पुष्टि की कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच संघर्ष में अब तक पांच पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और दो अन्य घायल हैं. आमने-सामने की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ है. उनकी मिलिट्री फेसिलिटी को भी काफी नुकसान पहुंचा है. अफगान सैनिकों ने पाकिस्तानी सैनिकों के हथियार भी छीन लिए. लड़ाई स्पिना शागा, गीवी, मणि जाभा और अन्य क्षेत्रों में केंद्रित है, जहां हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है.

टोलो न्यूज को स्थानीय सूत्रों ने बताया कि झड़पें देर रात भी जारी रहीं. टोलो न्यूज ने तालिबान सरकार के एक अधिकारी के हवाले से बताया कि अफगानी सैनिकों ने दुश्मन की कई चौकियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया है. तालिबान सरकार ने काबुल में शुक्रवार देर रात हुए दो विस्फोटों के बाद, पाकिस्तान पर अपने एक सीमावर्ती शहर पर हवाई हमले करने और अफगानिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया.

तालिबान शासन के रक्षा मंत्रालय ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, 'पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया, डूरंड लाइन के पास पक्तिका के मार्गी इलाके में एक बाजार पर बमबारी की और काबुल के संप्रभु क्षेत्र का भी उल्लंघन किया. यह एक अभूतपूर्व, हिंसक और भड़काऊ कृत्य है. हम अफगान हवाई क्षेत्र के इस उल्लंघन की कड़ी निंदा करते हैं. अपने क्षेत्र की रक्षा करना हमारा अधिकार है.'

यह भी पढ़ें: 'किसी कीमत पर बगराम एयरबेस नहीं देंगे...', भारत की जमीं से तालिबानी मंत्री की ट्रंप को दो टूक

पाकिस्तान ने अफगानी क्षेत्रों में ये हवाई हमले ऐसे समय में किए, जब तालिबान शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी 8 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं. पत्रकारों द्वारा पाकिस्तान के इस हवाई हमले के बारे में पूछे जानें पर तालिबान शासन के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने कहा, 'अफगानों के साहस की परीक्षा नहीं ली जानी चाहिए. हम भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता. अगर कोई अफगानों के साहस की परीक्षा लेना चाहता है, तो उसे सोवियत संघ, अमेरिका और नाटो से पूछना चाहिए, ताकि वे समझा सकें कि अफगानिस्तान के साथ ये खेल खेलना ठीक नहीं है.'

