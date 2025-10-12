'संयम बरतें, कूटनीति का रास्ता अपनाएं...', PAK-अफगान की टेंशन पर दुनिया की सलाह, भारत ने क्या कहा

अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर शनिवार देर रात हिंसक झड़पें भड़क उठीं. अफगान रक्षा मंत्रालय का दावा है कि तालिबान की अगुवाई वाली अफगान सेना ने दुरंड रेखा के पार पाकिस्तान की कई सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है. ये झड़पें कुनर और हेलमंद प्रांतों के साथ-साथ पक्तिया के आरियूब इलाके तक फैल गई हैं. तालिबान के लड़ाके काबुल में पाकिस्तान के हालिया एयरस्ट्राइक का जवाब दे रहे हैं.

अफगान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, "तालिबान बलों ने दुरंड रेखा के पार कुनर और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियों पर कब्जा किया है." इस संघर्ष में कम से कम 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं और कई घायल हुए हैं. बहरामचा जिले के शकीज, बीबी जानी और सालेहान इलाकों में भीषण लड़ाई जारी है.

तालिबान सरकार के प्रवक्ता एनायत खोवारज़मी ने कहा, "अगर दूसरी तरफ ने फिर अफगानिस्तान की हवाई सीमा का उल्लंघन किया, तो हमारी सशस्त्र सेनाएं अपनी सीमा की रक्षा के लिए तैयार हैं और दृढ़ता से जवाब देंगी."

पाकिस्तान ने बॉर्डर टेंशन पर क्या कहा?

पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, "अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ हमलों के लिए बेस बनाया जा रहा है, और इसके सबूत और प्रमाण मौजूद हैं... पाकिस्तान के लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वे उठाए जाएंगे और उठाए जाते रहेंगे."

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नक़वी ने कहा, "पाकिस्तानी सेना ने हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया... किसी भी उकसावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा."

PAK-अफगान की लड़ाई पर क्षेत्री देशों ने क्या कहा?

ईरान: ईरानी राजनयिक अब्बास अराघची ने कहा ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है. उन्होंने कहा, "हमारा मानना है कि दोनों पक्ष संयम बरतें. दोनों देशों के बीच स्थिरता क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान देती है."

सऊदी अरब: सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान ने हाल ही में नाटो जैसी डील की है, जिसके बाद यह तनाव उस डील का लिटमस टेस्ट भी है. इस बीच सऊदी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, "राज्य संयम, तनाव कम करने और वार्ता और विवेक अपनाने की अपील करता है... राज्य सभी क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का समर्थन करता है, जो शांति और स्थिरता को बढ़ावा दें, और अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है, जिससे पाकिस्तानी और अफ़गान लोगों को सुरक्षा और समृद्धि मिल सके."

कतर: कतर की तरफ से अपील की गई है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए. कतरी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, "दोनों पक्षों से संवाद, कूटनीति और संयम की प्राथमिकता देने का अनुरोध... तनाव को कम करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व स्थिरता के लिए काम करने की अपील."

अफगानिस्तान और पाकिस्तान में तनाव के बीच भारत का रुख

भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को "स्पष्ट रूप से खारिज" किया है कि अफगानिस्तान की जमीन को भारत समर्थन दे रहा है. भारत ने कहा कि वह “अफगानिस्तान के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता."

अभी तक अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसी प्रमुख शक्तियों की ताजा प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं. क्षेत्रीय देशों की ओर से संयम की अपील के बावजूद, दोनों देशों के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.

