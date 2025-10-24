scorecardresearch
 

'ऐसी गाड़ी शहर में मिल गई तो...' तालिबान ने पाकिस्तान से इन कारों की खरीद पर लगाई रोक!

अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने राजधानी काबुल में राइट-हैंड ड्राइव गाड़ियों की एंट्री पर रोक लगा दी है. ये गाड़ियां पाकिस्तान से आती हैं और सड़क हादसों में बढ़ोतरी का कारण मानी जा रही हैं.

तालिबान ने काबुल में राइट-हैंड ड्राइव वाली गाड़ियों की एंट्री पर बैन लगा दिया है (Photo: Reuters)
अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय ने राजधानी काबुल में दाएं स्टीयरिंग (राइट-हैंड ड्राइव) वाली गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है. अफगानिस्तान में इस तरह की गाड़ियां पाकिस्तान से खरीदी जाती हैं और बढ़ते तनाव के बीच अफगानिस्तान की सरकार ने यह फैसला लिया है.

मंत्रालय का कहना है कि ये गाड़ियां देश के मानक नियमों के अनुरूप नहीं हैं और इनकी वजह से सड़क हादसे बढ़ रहे हैं. दाएं स्टीयरिंग वाली गाड़ियों पर बैन के बाद तालिबान सरकार के अधिकारी ऐसी गाड़ियों को राजधानी काबुल में एंट्री नहीं करने दे रहे हैं.

अधिकारियों के मुताबिक, हर दिन लगभग बीस बिना रजिस्ट्रेशन और बिना डॉक्यूमेंट वाले राइट-हैंड ड्राइव गाड़ियां राजधानी में प्रवेश की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सीमा से ही वापस लौटा दिया जाता है.

क्या बोले गृह मंत्रालय के अधिकारी?

गृह मंत्रालय के अधिकारी शफिउल्लाह ने स्थानीय न्यूज वेबसाइट टोलो न्यूज से बात करते हुए कहा, 'जिन गाड़ियों पर स्टिकर नहीं होता, या जिन पर काबुल या किसी अन्य प्रांत का स्टिकर होता है, उन्हें कुछ समय की मोहलत दी जाती है. हम उनकी डिटेल्स रखते हैं और उन्हें दोबारा राजधानी में एंट्री की इजाजत नहीं दी जाती.'

मंत्रालय के एक अन्य कर्मचारी मोहम्मद नईम ने कहा, 'हम बिना डॉक्यूमेंट वाली गाड़ियों या पूर्वी प्रांतों के स्टिकर वाले वाहनों को काबुल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते, सभी को वापस भेज दिया जाता है.'

मंत्रालय ने हाल ही में एक नॉटिफिकेशन जारी कर राइट-हैंड ड्राइव गाड़ी के मालिकों को सात दिनों के भीतर अपने प्रांत में जाकर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने और स्टिकर लेने का निर्देश दिया है. जिन गाड़ियों में पहले से स्टिकर लगे हैं, उनके मालिकों को अपने-अपने प्रांतों से अस्थायी परमिट और नंबर प्लेट लेने को कहा गया है. नॉटिफिकेशन में यह भी कहा गया कि घोषणा के बाद काबुल में अवैध वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया जाएगा.

तालिबान ने पाकिस्तानी गाड़ी वालों को दिया सात दिन का अल्टीमेटम

गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी ने कहा, 'उन्हें सात दिन का समय दिया गया है, विशेष रूप से उन गाड़ियों को जो राइट हैंड स्टीयरिंग वाले हैं, जो अफगानिस्तान में स्टैंडर्ड नहीं माने जाते, उन्हें काबुल छोड़ना होगा. सात दिनों के बाद अगर ऐसी गाड़ियां शहर में मिल जाएंगी तो पुलिस उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी.'

बड़े हाइवे पर चलने वाले ड्राइवरों ने इस फैसले का स्वागत किया है. कामिन नाम के एक ड्राइवर ने कहा, 'अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तानी राइट-हैंड ड्राइव गाड़ियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो यह एक अच्छा कदम होगा. ये गाड़ियां ट्रकों और ट्रेलरों को ओवरटेक नहीं कर पाती और हाइवे पर दिक्कत पैदा करती हैं.'

एक महीने पहले, गृह मंत्रालय ने घोषणा कर दी थी कि बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और मौतों को रोकने के लिए काबुल में राइट-हैंड ड्राइव और बिना लाइसेंस वाली गाड़ियों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है.

---- समाप्त ----
